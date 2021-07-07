Количество участковых инспекторов полиции увеличат в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Министерстве внутренних дел РК определили приоритеты работы на предстоящий период. Об этом на брифинге сообщила представитель МВД РК Шугыла Бериккызы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В ходе работы коллегии был заслушан ряд руководителей территориальных департаментов полиции и уголовно-исполнительной системы», - сказала Шугыла Бериккызы.

В ходе коллегии Глава ведомства Ерлан Тургумбаев подчеркнул, что сегодня приняты беспрецедентные меры по улучшению соцзащиты личного состава, изыскана возможность повышения заработной платы. Расширен перечень должностей, имеющих право на получение компенсации за наем жилья. Принят закон, предусматривающий механизм жилищных выплат по аналогии с военнослужащими.

«Создаются необходимые условия для несения службы. Доверие руководства государства нужно оправдывать. Для каждого полицейского - это служит стимулом для добросовестной работы. Мы должны понимать ответственность, возложенную на нас и работать грамотно и честно», - акцентировал Ерлан Тургумбаев.

По итогам работы коллегии министр определил задачи на предстоящий период.

Одна из них – это организация эффективного контроля за несением службы пешими патрулями полиции, в том числе с использованием современных технологий.

Приоритетным направлением является усиление профилактики правонарушений и обеспечение доступности участковых инспекторов полиции для населения.

«По поручению Главы государства принимаются меры по повышению статуса участкового инспектора и расширению его полномочий, необходимых для эффективной работы. В сельской местности строятся участковые пункты, совмещенные со служебным жильем. За счет собственных резервов будет дополнительно увеличен штат службы участковых», - отметил министр внутренних дел.

Напомним, за неделю в Казахстане совершено 3 213 преступлений, 2 158 из них раскрыто в течение суток.