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Количество убийств сокращается в Казахстане - статистика

Автор:  
Серик Сабеков
14 Мая 2023, 16:17
Количество убийств сокращается в Казахстане - статистика

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В Казахстане планируют утвердить Концепцию обеспечения общественной безопасности в партнерстве с обществом на 2024-2028 годы. Проект Концепции размещен на портале Открытые НПА для публичного обсуждения. передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Анализ уголовно-правовой статистики в отношении динамики, структуры и уровня преступности в Казахстане за 5 лет (2018-2022 годы) свидетельствует о том, что в стране сохраняется устойчивая тенденция снижения количества уголовных правонарушений (с 292,2 тысячи в 2018-м до 157,4 тысячи в 2022 году)», - отмечается в документе.

В обосновании к концепции также сообщается, что количество лиц, пострадавших от уголовных правонарушений, за этот период сократилось в 1,7 раза (с 242,8 тысячи в 2018-м до 136,9 тысячи в 2022 году) . Количество пострадавших от преступности женщин сократилось со 116,7 тысячи до 64,1 тысячи, мужчин – со 126,1 тысячи до 72,8 тысячи.

В стране наблюдается снижение насильственных преступлений. Количество людей, погибших от преступных посягательств, уменьшилось с 2546 до 2358.

В целом, согласно опубликованным данным, за анализируемый период количество убийств сократилось с 823 до 520, умышленных причинений тяжкого вреда здоровью – с 2198 до 1840, изнасилований – почти в 3 раза (с 1130 до 386). Более чем в 3 раза уменьшилось число корыстно-насильственных преступлений против собственности: разбоев (с 580 до 177), грабежей (с 8091 до 2404) и краж (со 180,1 тысячи до 58,8 тысячи).


Борьба с преступностью   Статистика   МВД РК   Общество  
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