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Количество тяжелых пациентов с коронавирусом растёт в Атырауской области
7 Августа 2021 04:43
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АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - Количество тяжелых пациентов с COVID-19 растёт в стационарах Атырауской области, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».
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Как сообщает пресс-служба управления здравоохранения Атырауской области, на сегодняшний день в инфекционных стационарах области лечение получают 1736 человек. Загруженность составляет 57,6 % (на 3012 койко-мест).
В отделениях реанимации находятся 84 пациента, что является самым большим числом с начала пандемии. 8 из них подключены к аппаратам ИВЛ. Загруженность составляет 73,6 % (на 114 мест).
Как ранее сообщалось, 1736 больных COVID-19 находятся в стационарах Атырауской области.
6 августа министр здравоохранения РК Алексей Цой оценил работу сельских медиков в Атырауской области.
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