Количество субъектов МСБ в Казахстане достигло 1,3 млн

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министр национальной экономики РК Руслан Даленов рассказал об эффективности Дорожной карты бизнеса-2020, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Доля малого и среднего бизнеса в валовом внутреннем продукте увеличилась до 28,4%. В сравнении с 2015 годом возросло на 400 тысяч количество действующих субъектов МСБ, составив 1,3 млн. Также увеличилось на 300 тыс. человек число занятых в МСБ, составив 3,3 млн. человек», - сказал Руслан Даленов на заседании Правительства.

Он напомнил, что в рамках Программы предприниматели получают меры поддержки, такие как субсидирование процентной ставки; гарантирование кредитов; предоставление государственных грантов; обучение предпринимателей; подведение инфраструктуры.

«На реализацию Программы из бюджета выделено 282 млрд. тенге. В результате профинансировано более 16 тыс. субъектов МСБ; обучено более 100 тыс. предпринимателей; произведено продукции на 15,5 трлн. тенге; уплачено налогов на сумму порядка 1 трлн. тенге. Программа предоставляет возможность развивать бизнес. Участники Программы получают кредиты под 7,1%. Максимально доступная сумма кредита - 2,5 млрд. тенге. Есть возможность получить гарантии на 60 млн. тенге, также предоставляются безвозмездные гранты до 3 млн. тенге», - отметил министр.

По его словам, предусмотрены и меры по обучению граждан основам бизнеса.

«По программе можно получать консультации. Проходить курсы обучения и стажировки. Они рассчитаны на 2 дня, 2 и 3 недели. За годы реализации второй пятилетки поддержано порядка 120 тысяч предпринимателей. Так, просубсидировано кредитов более чем 9 тыс. предпринимателей; прогарантировано свыше 5 тыс. предпринимателей; обучены основам предпринимательства и ведению бизнеса более 100 тыс. граждан; выдано порядка 2 тыс. грантов; подведена инфраструктура по 165 проектам», - заключил глава ведомства.