Количество субъектов Государственного энергетического реестра увеличится до 40 тысяч
На Международном форуме энергосбережения председатель правления АО «Институт развития электроэнергетики и энергосбережения» Бауыржан Смагулов отметил, что с 2013 года в рамках реестра обеспечен мониторинг более 80 тыс. организаций и предприятий страны. На сегодняшний день субъектами Государственного энергетического реестра являются более 20 тысяч организаций и предприятий.
«В связи с ростом потребления энергетических ресурсов бюджетными зданиями, оплачиваемых за счет налогоплательщиков, проведена работа по изменению действующего законодательства РК, исключающая порог для бюджетного сектора. Таким образом, с 2023 года количество субъектов Государственного энергетического сектора увеличится до 40 тыс. На сегодняшний день ГЭР является полностью автоматизированной системой данных, другими словами, BIG DATA с 10-летней ретроспективой. На реализацию энергосберегающих мероприятий субъектами ГЭР было инвестировано более 350 млрд тенге и получена экономия в размере порядка 88 млрд тенге», - сказал спикер.
Как подчеркнул Бауыржан Смагулов, с момента принятия Закона основной акцент государственной политики энергосбережения был направлен на работу с самыми крупными потребителями энергетических ресурсов. По итогам 2021 года расходы на топливно-энергетические ресурсы более 700 промышленных предприятий составили порядка 1158 млрд тенге.