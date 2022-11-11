Количество субъектов Государственного энергетического реестра увеличится до 40 тысяч

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Один из ключевых инструментов реализации политики энергосбережения – Государственный энергетический реестр, созданный по опыту Японии. Со следующего года количество субъектов ГЭР увеличится до 40 тысяч, передает корреспондент МИА «Казинформ».

На Международном форуме энергосбережения председатель правления АО «Институт развития электроэнергетики и энергосбережения» Бауыржан Смагулов отметил, что с 2013 года в рамках реестра обеспечен мониторинг более 80 тыс. организаций и предприятий страны. На сегодняшний день субъектами Государственного энергетического реестра являются более 20 тысяч организаций и предприятий.

«В связи с ростом потребления энергетических ресурсов бюджетными зданиями, оплачиваемых за счет налогоплательщиков, проведена работа по изменению действующего законодательства РК, исключающая порог для бюджетного сектора. Таким образом, с 2023 года количество субъектов Государственного энергетического сектора увеличится до 40 тыс. На сегодняшний день ГЭР является полностью автоматизированной системой данных, другими словами, BIG DATA с 10-летней ретроспективой. На реализацию энергосберегающих мероприятий субъектами ГЭР было инвестировано более 350 млрд тенге и получена экономия в размере порядка 88 млрд тенге», - сказал спикер.

Как подчеркнул Бауыржан Смагулов, с момента принятия Закона основной акцент государственной политики энергосбережения был направлен на работу с самыми крупными потребителями энергетических ресурсов. По итогам 2021 года расходы на топливно-энергетические ресурсы более 700 промышленных предприятий составили порядка 1158 млрд тенге.