Количество специализированных школ увеличилось в Казахстане до 134

31 Октября 2022, 09:50

31 Октября 2022, 09:50

Количество специализированных школ увеличилось в Казахстане до 134

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - С начала учебного года в таких школах обучаются более 72 тысяч школьников. С одаренными детьми работают свыше 8 тысяч педагогов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства просвещения РК.

Специализированные школы есть во всех регионах страны. Чтобы обучаться в них на бесплатной основе, детям достаточно успешно сдать экзамены.

«Министерство проводит повсеместную работу для поддержки одаренных детей. Работают 134 специализированные школы. Одаренные дети активно участвуют и побеждают на республиканских и международных олимпиадах. В прошлом году более 420 школьников стали призерами и победителями республиканских олимпиад. Педагоги тоже участвуют в различных конкурсах: «Лучший педагог», «Лучшая авторская программа», «Фестиваль педагогических идей», «Талантливый учитель - одаренным детям», - говорит директор республиканского научно-практического центра «Дарын» Ануар Унайбеков.

Из 134 школ 94 работают по естественно-математическому направлению, 6 – по общественно-гуманитарному, 8 – по многопрофильному, 5 – по военно-спортивному, 6 – по музыкально-эстетическому направлению. Еще 15 школ удостоены имени Абая Кунанбаева. В 95 школах есть условия для проживания детей.

Ранее сообщалось, что в Казахстане построят 500 школ нового формата.