Количество совместных предприятий в Казахстане выросло в три раза в рамках ЕАЭС

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Казахстане в три раза выросло количество совместных предприятий в рамках ЕАЭС. Об этом сообщил заместитель председателя правления Национальной палаты предпринимателей РК «Атамекен» Евгений Больгерт, выступая на диалоговой площадке с бизнес-сообществом Казахстана «Перспективы евразийской экономической интеграции», передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Говоря об условиях ведения бизнеса, наверное, Казахстан является одним из самых привлекательных и наша юрисдикция свидетельствует о том, что с 2015 года в три раза выросло количество совместных предприятий на территории Казахстана. При этом обратной тенденции мы не наблюдаем, чтобы в Российской Федерации был всплеск открытия совместных предприятий именно с участием казахстанского бизнеса», - сказал Евгений Больгерт.



В рамках диалоговой площадки также состоялось заседание общественной приемной блока по конкуренции и антимонопольному регулированию ЕЭК (Евразийской экономической комиссии). В рамках общественной приемной представители ЕЭК рассказали о правилах, которые существуют на трансграничных рынках ЕАЭС, и о возможностях предпринимателей по обращению в ЕЭК для защиты своих интересов.



Ранее заместитель председателя правления Национальной палаты предпринимателей РК «Атамекен» Евгений Больгерт констатировал сокращение экспорта казахстанских товаров в рамках Евразийского экономического союза.

