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    13:44, 02 Июль 2021 | GMT +6

    Количество  социально-трудовых споров увеличилось в период пандемии в Казахстане

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Казахстане в период пандемии увеличилось количество социально-трудовых споров. Об этом на брифинге заявил председатель Профсоюзного центра города Нур-Султана Толеген Кунадилов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Было отмечено, что в первом полугодии текущего года в столице произошло 12 социально-трудовых споров. События, связанные с пандемией и неблагоприятной экономической ситуацией оказали существенное влияние на формирование нестабильной социально-трудовой ситуации: обострилась проблема невыплаты заработной платы, участились нарушения условий труда.

    «Как следствие - значительно возросло количество трудовых конфликтов. Особо хочу подчеркнуть, что трудовые конфликты произошли в основном на тех предприятиях и организациях, где отсутствуют профсоюзы. Подавляющее большинство конфликтов спровоцированы даже не разногласиями по уровню зарплаты, а именно отказом администрации вести переговоры по этому вопросу. Работодатели в большинстве случаев не настроены на предотвращение конфликтов на ранней стадии и в большинстве случаев сознательно идут на обострение», - сказал Толеген Кунадилов.

    Согласно предоставленным данным, с начала года Профсоюзным центром столицы рассмотрено 23 обращения по вопросам повышения заработной платы, улучшения условий труда. Всего правовая помощь оказана 63 работникам. При этом 57 работникам удалось сохранить рабочие места.


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