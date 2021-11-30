Количество случаев мошенничества в Казахстане выросло на 29% за год

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За январь–октябрь 2021 года в стране зарегистрировали 34,8 тыс. уголовных правонарушений по статье «Мошенничество» — на 28,7% больше, чем годом ранее, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на finprom.kz.

Для сравнения: в аналогичном периоде 2020 года в стране было зарегистрировано 27 тыс. подобных правонарушений, минус 0,1% за год.

Больше всего таких правонарушений зарегистрировано в Алматы: 7,2 тыс. случаев — на 27,9% больше, чем годом ранее. В тройку антилидеров также попали Нур-Султан (5,2 тыс. случаев, плюс 49,6%) и Шымкент (3,2 тыс. случаев, плюс 11,5%).

Меньше всего правонарушений по статье «Мошенничество» зарегистрировано в Кызылординской области: 599 случаев — на 8,5% больше, чем годом ранее.

В общем количестве зарегистрированных подобных правонарушений почти 18 тыс. случаев пришлось на интернет-мошенничество, 294 случая — на правонарушения с использованием платёжных карт, 116 случаев — на мошенничество путём займа денежных средств, 70 случаев — на правонарушения в сфере кредитования, 6 случаев — на мошенничество в сфере земельных правоотношений, 5 случаев — на правонарушения, связанные с недвижимостью.

С начала года сумма установленного ущерба от мошеннических действий составила 50,9 млрд тенге, в том числе ущерб, нанесённый физлицам, составил 38 млрд тенге, государству — 8,5 млрд тенге, юрлицам — 4,3 млрд тенге.

По итогам января–октября 2021 года было зарегистрировано 4,9 тыс. лиц, совершивших мошенничество — на 13,2% меньше, чем годом ранее. Среди них насчитывалось 4 тыс. безработных, 127 рабочих, 122 государственных служащих, 109 частных предпринимателей, 40 учащихся, 10 военнослужащих.