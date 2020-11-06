Количество случаев интернет-мошенничества увеличилось в Казахстане за год в полтора раза

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Количество случаев интернет-мошенничества увеличилось сразу в полтора раза за год. За январь - сентябрь 2020 года в стране было зарегистрировано 23 тысячи случаев мошенничества - на 4,4% меньше, чем в прошлом году, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Energyprom.kz.

В аналогичном периоде годом ранее было зарегистрировано 24 тысячи правонарушений в этом сегменте, годовой рост составлял 6,7%.

В разрезе регионов наибольшее число случаев мошенничества приходится на три мегаполиса страны: в Алматы было зарегистрировано 4,6 тысячи правонарушений, сразу на 28% меньше, чем годом ранее; в столице — 2,9 тысячи, минус 9,3% за год; в Шымкенте — 2,4 тысячи, причём здесь, напротив, отмечен годовой рост сразу на 17,6%.

Отдельный вид таких правонарушений — интернет-мошенничество. За 2020 год органами внутренних дел раскрыто 1700 случаев интернет-мошенничества и иных сетевых преступлений, задержано около 400 лиц. Заместитель начальника Департамента криминальной полиции Ерлан Омарбеков отметил, что за последние три года наблюдается рост регистрации таких преступлений в два раза, с 4 тысяч до 8 тысяч.

Самый распространённый вид мошенничества во всемирной сети связан с размещением объявлений о продаже товаров или оказании услуг на интернет-площадках. Мошенники привлекают своих жертв невысокой ценой, быстрым предоставлением товара или услуги. Кроме того, участились случаи оформления онлайн-кредитов третьими лицами.

Также распространено мошенничество под предлогом выгодных вложений. В социальных сетях размещается реклама с предложением вложить деньги в букмекерские ставки, биржи.

Согласно данным КПС и СУ ГП РК, по итогам 9 месяцев более трети правонарушений (36,5%) по статье «мошенничество» приходится именно на случаи интернет-мошенничества: 8,4 тысячи правонарушений — в 1,5 раза больше, чем годом ранее. Количество случаев мошенничества с использованием платёжных карт выросло сразу в 8,1 раза, до 396. Число случаев мошенничества путём займа денежных средств, напротив, сократилось: на 28,9%, до 32 правонарушений.

По итогам девяти месяцев численность юридических лиц, потерпевших от мошеннических правонарушений, выросла на 20,5% за год, до 665.

Численность потерпевших физических лиц, напротив, сократилась, но незначительно — всего на 2,9%, до 21,9 тысяч человек. Среди них 12,1 тысяч женщин, 524 пенсионера, 137 учащихся, 6 инвалидов, 6 осуждённых. В разрезе возрастных групп от мошеннических действий пострадали 14,1 тыс. лиц трудоспособного возраста от 30 до 59 лет, 6,7 тысяч совершеннолетних молодых людей (от 18 до 29 лет), 1,4 тысяч человек пенсионного возраста (от 60 лет) и 53 несовершеннолетних.