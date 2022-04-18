Количество случаев интернет-мошенничества снизилось на 34%

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – За 3 месяца этого года количество зарегистрированных интернет-мошенничеств в сравнении с аналогичным периодом прошлого года снизилось на 34%. Об этом сообщила представитель Министерства внутренних дел РК Шугыла Турлыбек, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Министерство внутренних дел предупреждает о новых уловках мошенников. В последнее время участились случаи звонков под видом сотрудников полиции и других правоохранительных органов с использованием подменных номеров, схожих с абонентскими номерами казахстанских операторов сотовой связи. Мошенники, представляясь дознавателями или следователями, сообщают, что по факту якобы оформленного онлайн-кредита в отделение полиции обратились родственники или знакомые граждан. Для уточнения данных преступники предлагают гражданам сообщить информацию о счетах, а также персональную информацию: фамилию, имя, отчество, ИИН. Известны случаи, когда граждане под давлением мошеннических манипуляций устанавливали на свои устройства приложения, предназначенные для удаленного доступа», - пояснила Шугыла Турлыбек.

По ее словам, все эти действия направлены преступниками на получение доступа к банковским картам и депозитам потенциальных жертв с дальнейшим переводом с них денег, либо оформления кредита.

Если вам поступил подобный звонок от якобы сотрудника банка или полиции, в ведомстве рекомендуют положить трубку и связаться с банком для уточнения подробностей.

«Необходимо помнить, что ни полиция, ни сотрудники банка никогда не просят подтвердить данные о банковских счетах или персональные данные. Для обеспечения защиты своих банковских счетов необходимо придерживаться элементарных мер безопасности: регулярно производить смену пароля, отключить все системы безопасности, существующие в платежных системах SMS подтверждения, контроль IP-адреса», - пояснила представитель ведомства.

По ее информации, с учетом развития онлайн-рынка и услуг, а также роста IT-правонарушений Министерством внутренних дел РК принимается комплекс различных мер по их предупреждению, раскрытию и расследованию интернет-мошенничества. В частности, принята программа по противодействию уголовным правонарушениям, совершаемым в сфере информатизации и связи, а также с использованием информационных технологий.

«В прошлом году увеличена штатная численность подразделений по борьбе с киберпреступностью, в органах полиции созданы специализированные следственно-оперативные группы по раскрытию и расследованию интернет-мошенничеств. В результате за 3 месяца текущего года количество зарегистрированных интернет-мошенничеств в сравнении с аналогичным периодом прошлого года снизилось на 34%», - добавила Шугыла Турлыбек.