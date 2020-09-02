Количество случаев гибели людей на воде сократилось на 28% в столице

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Количество смертельных случаев на воде в столице уменьшилось на 28% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщил на брифинге начальник департамента по чрезвычайным ситуациям по городу Нур-Султану Бауыржан Сыздыков, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«С начала купального сезона в столице было организовано более 600 рейдов, проводилась разъяснительная работа среди населения. Также было роздано более 12 800 памяток. На сегодняшний день в столице насчитывается 1 514 спасателей, в том числе 80 специалистов по спасению на водах, этого достаточно для города Нур-Султан, потому что обеспечение безопасности людей на водах не решается лишь увеличением численности спасателей. Здесь, кроме специалистов, нужно придавать особое значение разъяснительной работе среди населения. А частные пляжи сами отвечают за безопасность», – сказал Б. Сыздыков.

По его словам, в городе имеется 23 места для купания, из них только 3 имеют специальные разрешения, на остальные 20 наложен запрет. Из этих 20 мест, где купание запрещено, в качестве пилотного проекта рассматривается возможность купания в 7 местах. Если безопасность будет полностью обеспечена, в следующем году количество мест для купания будет увеличено.

«Обеспечение безопасности людей – наша главная обязанность. В результате работы специалистов-спасателей случаи гибели людей на воде сократились на 28%. За лето в Нур-Султане зарегистрировано 5 случаев, все со взрослыми людьми. Среди детей утонувших не зарегистрировано», – сказал начальник Департамента.

Как отметил Б. Сыздыков, есть три основные причины гибели людей на воде: купание в неположенных местах, купание в нетрезвом состоянии и оставление без присмотра детей и подростков. В текущем году в три раза возросло количество случаев нарушения правил общественного водопользования. На 114 человек наложено административное взыскание.

Также, по словам Б. Сыздыкова, для обеспечения безопасности на берегах водоемов необходимо, кроме спасателей, присутствие полиции и обязательно врачей.