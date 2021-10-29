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    04:48, 29 Октябрь 2021 | GMT +6

    Количество систем видеофиксации увеличат на дорогах Актюбинской области

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    АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – В Актюбинской области реализуется проект коврового покрытия системой видеонаблюдения за общественным порядком и дорожной безопасностью. Актуальные события будут просматриваться в центре оперативного управления департамента полиции, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    На сегодня по словам начальника управления ДП области Руслана Фазкуллина, в центр оперативного управления выведено изображение с 3379 камер видеонаблюдения – это камеры дорожной и общественной безопасности, камеры с подъездов многоэтажных жилых домов, общеобразовательных школ города, медицинских учреждений и оружейных магазинов.

    С начала года с помощью видеокамер полицейскими было раскрыто 149 уголовных и более 18 тысяч административных правонарушений.

    В 2022 году в Актюбинской области планируется установить 2400 камер по общественной безопасности и 79 автоматических систем фиксации для улучшения дорожной безопасности.

    «В Кандыагаше уже внедряется данная система видеонаблюдения, которая будет состоять из 28 камер наружного видеонаблюдения общественной безопасности и двух систем контроля и фиксации транспортных средств. Аналогичная система была установлена в прошлом году в Алге», - рассказал Руслан Фазкуллин.

    В служебных помещениях оперативно-следственных подразделений, комнатах допроса, коридорах, помещениях для собеседования, помещениях для приема граждан подразделений департамента полиции также устанавливаются камеры внутреннего видеонаблюдения в целях исключения фактов коррупции, применения пыток и недозволенных методов.

    Теги:
    МВД РК Регионы Казахстана Борьба с преступностью Безопасность Правоохранительные органы Актюбинская область
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