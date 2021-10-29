Количество систем видеофиксации увеличат на дорогах Актюбинской области

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – В Актюбинской области реализуется проект коврового покрытия системой видеонаблюдения за общественным порядком и дорожной безопасностью. Актуальные события будут просматриваться в центре оперативного управления департамента полиции, передает корреспондент МИА «Казинформ».

На сегодня по словам начальника управления ДП области Руслана Фазкуллина, в центр оперативного управления выведено изображение с 3379 камер видеонаблюдения – это камеры дорожной и общественной безопасности, камеры с подъездов многоэтажных жилых домов, общеобразовательных школ города, медицинских учреждений и оружейных магазинов.

С начала года с помощью видеокамер полицейскими было раскрыто 149 уголовных и более 18 тысяч административных правонарушений.

В 2022 году в Актюбинской области планируется установить 2400 камер по общественной безопасности и 79 автоматических систем фиксации для улучшения дорожной безопасности.

«В Кандыагаше уже внедряется данная система видеонаблюдения, которая будет состоять из 28 камер наружного видеонаблюдения общественной безопасности и двух систем контроля и фиксации транспортных средств. Аналогичная система была установлена в прошлом году в Алге», - рассказал Руслан Фазкуллин.

В служебных помещениях оперативно-следственных подразделений, комнатах допроса, коридорах, помещениях для собеседования, помещениях для приема граждан подразделений департамента полиции также устанавливаются камеры внутреннего видеонаблюдения в целях исключения фактов коррупции, применения пыток и недозволенных методов.