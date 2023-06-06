Количество штрафстоянок для задержанного водного транспорта увеличат в РК

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - По данным главы МИИР, на сегодняшний день в Казахстане зарегистрировано порядка 19 тыс единиц судов маломерного флота, большая часть их которых эксплуатируется на озерах Алаколь и Балхаш, Бухтарминском и Капшагайском водохранилищах, а также побережье Каспийского моря, передает МИА «Казинформ».

За безопасной эксплуатацией маломерных судов следят территориальные инспекции Комитета транспорта. Для обеспечения сохранности жизни и здоровья людей в местах массового отдыха на водоемах страны объявлено проведение республиканского мероприятия «Внимание! Маломерный флот!» с 1 июня до 31 августа.

«В навигацию прошлого года проведено свыше 3 тысяч осмотров маломерных судов, в результате чего выявлено почти 800 административных правонарушений. Чаще всего это эксплуатация судов без индивидуальных спасательных средств и судовых документов, управление техникой без соответствующих прав, несоблюдение требований навигационных знаков, выброс за борт судна мусора и других предметов», - сообщил Министр индустрии и инфраструктурного развития Марат Карабаевна заседании Правительства РК.

Министр также отметил, что для улучшения контроля и надзора за безопасной эксплуатацией маломерных судов МИИР РК принимаются меры для решения проблем в работе территориальных инспекций. В частности, ведется закуп дополнительных служебных судов, инициирована работа по созданию стоянок для хранения задержанной техники.

«Существенная проблема - недостаточное оснащение органов транспортного контроля служебными судами. Из 18 единиц, предусмотренных по норме, имеется только 9. В текущем году будут приобретены 4 моторные лодки. На 2024 год запланировано приобретение еще 5 судов специального водного транспорта», сообщил руководитель ведомства.

Специальные стоянки для хранения задержанного водного транспорта в результате обращений в местные исполнительные органы созданы в Акмолинской, Западно-Казахстанской и Туркестанской областях. Однако на основных водоемах в Алматинской, Восточно-Казахстанской, Карагандинской, Мангистауской и областях Абай и Жетысу они пока отсутствуют. Соответствующая работа с акиматами, по словам Марата Карабаева, будет продолжена.