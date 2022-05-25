25 Мая 2022 14:30

Количество школ с трехсменным обучением стало в два раза меньше в столице

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – На прошедшей в Нур-Султане 25-й внеочередной сессии городского маслихата выступил аким столицы Алтай Кульгинов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Согласно Указу Главы государства в этом году отмечается Год детей. В связи с этим, придается особое значение воспитанию и обучению детей. Увеличивается количество спортивных секций и кружков. Также уделяется внимание улучшению инфраструктуры объектов, предназначенных для детей. Из городского бюджета 35%, это около 500 млрд тенге, расходуется на детей. То есть, на их образование, вовлечение в спорт и искусство, другие воспитательно-познавательные мероприятия. Это значительная поддержка», – сказал А. Кульгинов.

По его словам, приоритетом является увеличение средних учебных заведений. В столице построено 34 школы на 70 тыс. учеников. Поскольку население города растет, строительство школ должно продолжаться. Кроме того, в два раза сократилось количество школ с трехсменным обучением. Количество школ со сверхнормативной численностью учеников сократилось с 22 до 14. В этом году в столице окончат школу 8 599 выпускников. В сентябре в первый класс пойдут 25-26 тыс. детей.