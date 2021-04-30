Количество школ с трехсменным обучением сократилось в Павлодарской области

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - Доля школ с трехсменным обучением в Павлодарской области сократилась до 2,5, передает МИА «Казинформ».

Как сообщила в Telegram пресс-службу областного акимата, втечение ближайших пяти лет в регионе намерены устранить дефицит ученических мест, открыть 3000 дополнительных мест в дошкольных заведениях и улучшить условия для инклюзивного образования. Как достичь основных показателей государственной программы развития образования и науки на 2020-2025 годы, обсудили во время расширенного заседания акимата Павлодарской области.

По информации руководителя управления образования Динислама Болатханулы, после возведения школы в Павлодаре и пристройки к школе в селе Мойылды в 2020 году долю учебных заведений с трехсменным обучением в области удалось сократить с 3,1% до 2,5%. Чтобы полностью устранить дефицит ученических мест, в течение пяти лет в регионе планируют построить еще 25 школ.

«С учетом двухсменной работы количество новых вводимых ученических мест составит 16,6 тысячи, что позволит ликвидировать трехсменное обучение полностью, - подчеркнул Динислам Болатханулы. - В бюджете Павлодарской области на строительство школ в 2021 году предусмотрено 1,9 миллиарда тенге, в 2022 году – более 2 миллиардов тенге».

Еще одна проблема – это низкий охват школьников дополнительным образованием. Особенно остро этот вопрос стоит в районах. В управлении образования его решение видят в открытии домов школьников в селах. Кроме того, в регионе приступили к реализации проекта «Школьный театр», призванный развить читательскую грамотность и творческие навыки детей.

В сфере технического и профессионального образования в регионе продолжают работу по проекту «Жас Маман». В 2020 году в области определили пять колледжей, на базе которых были созданы центры компетенций по пяти направлениям. Их оснастили современным оборудованием с учетом требований WorldSkills - международной ассоциации, целью которой является повышение статуса и стандартов профессиональной подготовки. В 2021 году в проект вошли еще пять колледжей.

«Для системного участия в экономическом развитии региона мы определили крупные площадки на базе двух колледжей, - сказал руководитель управления образования. - Это высший инновационный аграрный колледж «Ертіс», который призван помочь в развитии агропромышленного сектора, и «Колледж информационных технологий», главной задачей которого является развитие IT-рынка Павлодарской области и создание полноценного IТ-хаба и бизнес-инкубатора для развития стартапов региона».

Глава региона Абылкаир Скаков напомнил, что важнейшим приоритетом в работе системы образования должно быть трудоустройство выпускников средних и высших учебных заведений, зависящее от правильного планирования потребности в кадрах. Сегодня эта прогнозная потребность, которую акиматы городов и районов формируют по заявкам работодателей, до 2025 года составляет более 49 тысяч специалистов.

«Мы должны обеспечить непрерывность процесса образования - начиняя со школы, дополнительного образования, колледжа или вуза и заканчивая трудоустройством специалиста, - сказал аким области. - В данном случае система должна работать без сбоев. В этом главная задача местных исполнительных органов, руководства учебных заведений и управления образования».

Кроме того, по итогам реализации госпрограммы развития образования и науки до 2025 года в Павлодарской области планируется обеспечить 100% государственных школ и 72% колледжей условиями для инклюзивного образования, создать 3 тысячи дополнительных мест в дошкольных заведениях, обеспечить условия для занятия физкультурой и спортом во всех школах и полностью оснастить опорные колледжи современным оборудованием.