Количество школьников увеличилось в Карагандинской области

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – В Карагандинской области новый учебный год начнётся в традиционном формате для 209 тысяч школьников. По сравнению с прошлым годом их количество увеличилось на 5000. Первого сентября впервые сядут за парты 20 800 первоклассников, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Готовность к новому учебному году обсудили на заседании постоянной областной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав под председательством заместителя акима области Абзала Нукенова. Встреча состоялась в режиме онлайн.

В регионе работает 489 городских и сельских школ.

На заседании комиссии затронули вопрос функционирования малокомплектных школ. В некоторых сельских школах отмечается недобор детей. Есть районы, где в школах по 5-10 детей. Возникал вопрос качества образования, поэтому по ряду объективных причин некоторые школы были реорганизованы. Главное основание - несоответствие нормативам по количеству детей, установленным Министерством образования и науки РК.

По каждому населённому пункту, где школы закрылись, решён вопрос, где дети продолжат учёбу. Их будут возить в другое близлежащее село и обратно домой, часть определят в интернаты, сообщила руководитель управления образования Гульсум Кожахметова.

Абзал Нукенов подчеркнул, что не должно быть никаких проблем с подвозом. Он отметил, что дети должны получать качественное образование, а в малокомплектных школах возникал вопрос нехватки кадров.

«Мера вынужденная. Мы должны думать о будущем детей, чтобы завтра они вышли образованными, смогли поступить в вузы и колледжи, получить профессию. Все вопросы необходимо решать с учётом интересов детей и обеспечивать защиту их прав», – сказал замакима области.

Комиссия также рассмотрела вопросы реабилитации детей с особыми образовательными потребностями - психолого-педагогической, социальной и медицинской.

Абзал Нукенов дал поручения по всем направлениям. Замакима акцентировал внимание на обеспечении детской безопасности.