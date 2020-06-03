Количество семейно-бытовых конфликтов в Нур-Султане снизилось

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - С момента объявления в городе карантина 15 женщин были помещены в кризисные центры, около 600 получили правовую и психологическую консультацию, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт акимата.

В городском департаменте полиции констатируют снижение количества преступлений в сфере семейно-бытовых отношений. Согласно проведенному анализу, в период с 19 февраля по 18 марта, то есть до введения карантина, в Центр оперативного управления в рабочие дни поступило 20-30, в выходные 30-40, а в праздничные дни 40-50 звонков, связанных с бытовыми конфликтами.

В то же время в период чрезвычайного положения – с 19 марта по 11 мая – в Нур-Султане на канал 102 ежедневно приходилось 50 звонков о семейных неурядицах.

«Нынешняя тенденция такова, что с 11 мая по сегодняшний день ситуация стабилизировалась. Ежедневно в среднем поступает около 30 звонков. В данный момент проводится профилактический обход по адресам, откуда были повторные или неоднократные звонки на 102», – сообщили в столичном департаменте полиции.

Между тем с момента объявления в городе карантина 15 женщин были помещены в кризисные центры, около 600 получили правовую и психологическую консультацию. Почти 300 дел рассмотрено в административном суде.

Сотрудники полиции проводят работу по разъяснению норм закона, прав и свобод человека лицам, состоящим на учете в ОВД, для предупреждения и предотвращения бытового насилия в семье, выявления эффективных решений в случае их возникновения.

«Каждый человек должен знать, что людям, пострадавшим от бытового насилия, государственные органы, неправительственные организации и кризисные центры окажут всестороннюю помощь», – отметили в полицейском департаменте.

Как сообщалось, в период объявленного карантинного режима на территории города (в связи с пандемией Сovid-19) значительно участились факты бытового насилия, в том числе увеличилось количество совершенных или совершаемых правонарушений в сфере семейно-бытовых отношений.