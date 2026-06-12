Количество сделок купли-продажи жилья сократилось на 13,5% в Казахстане

В мае 2026 года количество зарегистрированных сделок купли-продажи жилья составило 30 420. По сравнению с апрелем 2026 года (35 154 сделки) их число сократилось на 13,5%, передает Kazinform со ссылкой на Бюро нацстатистики.

Лидерами по количеству сделок остаются город Астана — 5 122 сделки (16,8%), город Алматы — 4 925 сделок (16,2%) и Карагандинская область — 2 630 сделок (8,6%). Наименьшее количество сделок зарегистрировано в области Улытау — 261 сделка (0,9%).

По сравнению с апрелем 2026 года в мае рост количества сделок наблюдался только в Туркестанской (+7,6%) и Атырауской (+0,6%) областях. Наибольшее снижение зафиксировано в Кызылординской области (-35,5%), городе Алматы (-24,2%) и области Улытау (-19,4%).

Количество сделок с жильем в многоквартирных домах по сравнению с апрелем 2026 года уменьшилось на 14,5% (на 3 950 сделок). Всего в мае 2026 года по квартирам было совершено 23 381 сделка, что составляет 76,9% от общего числа сделок. Основная доля продаж жилья в многоквартирных домах приходится на города Астану (21,4%) и Алматы (19,3%), а также Карагандинскую область (9,4%). Наибольшее количество продаж пришлось на двухкомнатные квартиры — в мае 2026 года по ним зарегистрирована 8 681 сделка.

Количество сделок с индивидуальными жилыми домами в мае 2026 года по сравнению с апрелем также сократилось — на 10,0% (на 784 сделки). Всего за месяц было зарегистрировано 7 039 сделок. Наибольшее снижение количества сделок с индивидуальными домами отмечено в Жамбылской (-23,4%), Кызылординской (-22,3%) и Северо-Казахстанской (-18,0%) областях. Рост количества сделок зафиксирован только в Павлодарской области (+15,0%).

По сравнению с маем 2025 года количество сделок купли-продажи жилья в мае 2026 года уменьшилось на 10,5% — с 33 986 до 30 420 сделок. Наибольший рост отмечен в Туркестанской области (+69,6%), а наибольшее снижение — в городе Алматы (-31,2%).

В январе–мае 2026 года по сравнению с аналогичным периодом 2025 года количество сделок купли-продажи жилья сократилось на 5,8%.

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