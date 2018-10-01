Новости
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
20:50 131
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Количество сделок купли-продажи жилья в Казахстане увеличилось на 8,3%
11 Октября 2018 22:04 88
Поделиться:
АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В Казахстане количество сделок купли-продажи жилья в январе-сентябре 2018 года составило 192 051 и по сравнению c аналогичным периодом 2017 года увеличилось на 8,3%, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Комитет по статистике Министерства национальной экономики РК.
Новости по темеДоступным жильем обеспечить туркестанцев поручил аким области Премьер в ВКО ознакомился с реализацией поручений Президента по доступности жилья
В сентябре этого года количество зарегистрированных сделок купли-продажи жилья составило 25 048 и по сравнению с предыдущим месяцем увеличилось на 0,5%.
Загрузка...
Читайте также
- Промышленное производство в Казахстане за 9 месяцев увеличилось на 4,8%
- О поддержке бизнеса и реализации Послания рассказали в акимате Алматы
- Депутаты предлагают взносы собственников на ремонт жилья хранить в Жилстройсбербанке
- В бюджет Акмолинской области внесли изменения
- Право голоса собственников квартир предлагают определять по площади в РК
- Владельцам нежилых помещений могут увеличить взносы на общедомовые нужды
Загрузка...