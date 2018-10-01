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Количество сделок купли-продажи жилья в Казахстане увеличилось на 8,3%

11 Октября 2018 22:04 88
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Количество сделок купли-продажи жилья в Казахстане увеличилось на 8,3%

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В Казахстане количество сделок купли-продажи жилья в январе-сентябре 2018 года составило 192 051 и по сравнению c аналогичным периодом 2017 года увеличилось на 8,3%, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Комитет по статистике Министерства национальной экономики РК.

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В сентябре этого года количество зарегистрированных сделок купли-продажи жилья составило 25 048 и по сравнению с предыдущим месяцем увеличилось на 0,5%.

 

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Ключевые слова: Жилье, Экономика,
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Автор:

Асхат Ахметбеков

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