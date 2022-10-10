Количество сделок купли-продажи жилья увеличилось в Казахстане на 1,6%

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В сентябре 2022 года количество зарегистрированных сделок купли-продажи жилья составило 36 тыс. 241, из них 8 тыс. 905 по индивидуальным домам и 27 тыс. 336 по квартирам в многоквартирных домах соответственно. По сравнению с августом 2022 года (35 тыс. 686) количество сделок купли-продажи жилья увеличилось на 1,6 %, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Агентства Республики Казахстан по стратегическому планированию и реформам Бюро национальной статистики.

Лидерами по количеству сделок, по прежнему, остаются города Астана (6 тыс. 347) и Алматы (6 тыс. 342). Меньше всего сделок проведено в области Улытау – 372.

В сравнении с августом в сентябре наибольший рост зарегистрирован в Туркестанской (15,2 %), Восточно-Казахстанской (14,8 %) и Павлодарских областях (11,8 %). Наибольший спад за месяц произошел в областях Улытау (-9,7 %) и Алматинской (-7,4 %).

Казахстанцы все также предпочитают жилье в многоквартирных домах, всего в сентябре по ним совершено 27 тыс. 336 сделок, это 75,4 % от общего показателя по сделкам. Если обратить внимание на сделки по количеству комнат, второй месяц подряд в спросе остаются однокомнатные квартиры. В сентябре их было оформлено 10 тыс. 163, 55,4 % продаж данных квартир были совершены в Астане и Алматы. По двухкомнатным квартирам совершено 10 083 сделок.

По сравнению с августом 2022 года количество сделок по индивидуальным домам идет на спад. Снижение показателей по их продажам наблюдается в Кызылординской (-26,7 %), Алматинской (-12,3 %) и Западно-Казахстанской областях(-11,3 %). Рост сделок по индивидуальным домам зарегистрирован в городе Шымкенте (+11,6 %), Актюбинской (+9,8 %), ВКО (+9,6 %), Жамбылской (+7,9 %) и Павлодарской областях (+8,5 %).