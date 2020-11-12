Новости
Количество сделок купли-продажи жилья уменьшилось в Казахстане
12 Ноября 2020 10:19
Поделиться:
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В октябре 2020 года количество зарегистрированных сделок купли-продажи жилья составило 32 913 и по сравнению с предыдущим месяцем уменьшилось на 6,9 %. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Комитет по статистике.
Количество сделок купли-продажи жилья за январь-сентябрь 2020 года по сравнению c соответствующим периодом прошлого года уменьшилось на 7,7 %.
Поделиться:
Оставить комментарий
Читайте также
- Сколько безработных зарегистрировано в Казахстане
- Сколько женщин работает в судейском корпусе Казахстана
- В России третий день подряд выявляют более 20 тысяч случаев заражения коронавирусом
- Число зарегистрированных случаев коронавируса превысило 450 тысяч в Украине
- Очередной рекорд: в Грузии за сутки выявлено 2 775 случаев коронавируса
- Максимум за пандемию: в России за сутки выявили 20 582 заразившихся коронавирусом
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана
Сотрудники онлайн
Редактор
Мухамедиярова Жанара
954-047
Редактор
Гульмира Байзакова
954-047
Редактор
Ринат Дусумов
954-047