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Количество сделок купли-продажи жилья уменьшилось в Казахстане

12 Ноября 2020 10:19
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Количество сделок купли-продажи жилья уменьшилось в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В октябре 2020 года количество зарегистрированных сделок купли-продажи жилья составило 32 913 и по сравнению с предыдущим месяцем уменьшилось на 6,9 %. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Комитет по статистике.

Количество сделок купли-продажи жилья за январь-сентябрь 2020 года по сравнению c соответствующим периодом прошлого года уменьшилось на 7,7 %.


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