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Количество сделок купли-продажи недвижимости уменьшилось в Казахстане
27 Июля 2022 16:35

Количество сделок купли-продажи недвижимости уменьшилось в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Ситуация на рынке жилья изменилась в сторону значительного снижения общего количества сделок. Об этом сообщила советник президента Объединенной ассоциации риелторов Казахстана Нина Лукьяненко, передает МИА «Казинформ».

«За последние несколько месяцев, начиная с апреля 2022 года, когда был увеличен порог достаточности ЕНПФ, ситуация на рынке изменилась в сторону значительного снижения общего количества сделок», - сказала Нина Лукьяненко в беседе с корреспондентом Казинформа.

По ее словам, отсутствие спроса, подпитанного деньгами, ощущается во всех сегментах жилой недвижимости в первую очередь.

«Общее число сделок сократилось до 30-31 тыс. в месяц», - добавила Нина Лукьяненко.

Ранее сообщалось, что по состоянию на 1 апреля 2022 года с января 2021 года ЕНПФ исполнено 1 317 739 заявлений вкладчиков (получателей) на использование пенсионных накоплений для улучшения жилищных условий. На спецсчета казахстанцев, открытые в банках-уполномоченных операторах, ЕНПФ переведено более 3,1 трлн тенге. Средняя сумма единовременных пенсионных выплат составила около 2,4 млн тенге.

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