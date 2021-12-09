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Количество сдавших экзамены на водительские права резко уменьшилось в Казахстане

9 Декабря 2021 18:47
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Количество сдавших экзамены на водительские права резко уменьшилось в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Выявлялись ли случаи продажи водительских прав в специализированных ЦОНах, рассказал председатель правления Госкорпорации «Правительство для граждан» Адил Кожихов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Такая практика есть, но после обновления оборудования таких случаев нет. Сейчас резко снизилось количество людей, которые приходят на теоритический и практические экзамены в спецЦОНы. Сейчас в среднем, если не ошибаюсь, в день около 10-ти человек получают права. Багдат Батырбекович (Мусин) выявил такой случай, и мы сами выявляли, материалы передавались в уполномоченные госорганы. Точную цифру назвать сложно, но такие случаи были. При выявлении эти люди лишаются прав», - сказал Адил Кожихов в интервью жуиналистам.

По данным госкорпорации, в ноябре 2021 года получить права в спецЦОНе столицы пытались 1989 человек. 1003 из них не смогли сдать «теорию», а 887 – практический экзамен по вождению. И только 99 человек успешно прошли оба экзамена и получили водительские права.

Ранее сообщалось, что в специализированном ЦОНе №1 города Нур-Султана прошел пресс-тур для представителей СМИ. В ходе мероприятия о новой биометрической системе при сдаче теоретического экзамена и обновленном автодроме журналистам рассказали представители Госкорпорации «Правительсграждан».



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#Нур-Султан   #Транспорт   #Правительство для граждан  
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Автор:

Серик Сабеков

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