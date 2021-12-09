Количество сдавших экзамены на водительские права резко уменьшилось в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Выявлялись ли случаи продажи водительских прав в специализированных ЦОНах, рассказал председатель правления Госкорпорации «Правительство для граждан» Адил Кожихов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Такая практика есть, но после обновления оборудования таких случаев нет. Сейчас резко снизилось количество людей, которые приходят на теоритический и практические экзамены в спецЦОНы. Сейчас в среднем, если не ошибаюсь, в день около 10-ти человек получают права. Багдат Батырбекович (Мусин) выявил такой случай, и мы сами выявляли, материалы передавались в уполномоченные госорганы. Точную цифру назвать сложно, но такие случаи были. При выявлении эти люди лишаются прав», - сказал Адил Кожихов в интервью жуиналистам.

По данным госкорпорации, в ноябре 2021 года получить права в спецЦОНе столицы пытались 1989 человек. 1003 из них не смогли сдать «теорию», а 887 – практический экзамен по вождению. И только 99 человек успешно прошли оба экзамена и получили водительские права.

Ранее сообщалось, что в специализированном ЦОНе №1 города Нур-Султана прошел пресс-тур для представителей СМИ. В ходе мероприятия о новой биометрической системе при сдаче теоретического экзамена и обновленном автодроме журналистам рассказали представители Госкорпорации «Правительсграждан».



