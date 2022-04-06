Количество счетов розничных инвесторов с начала года выросло на 44%

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – По итогам первого квартала 2022 года количество брокерских счетов, открытых на имя физических лиц, составило 313 388, увеличившись в 2,1 раза за 12 месяцев и на 44% с начала 2022 года, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Центрального депозитария ценных бумаг.

Наибольший прирост количества счетов розничных инвесторов был зафиксирован в феврале (плюс 69 тысяч счетов). В марте же база розничных инвесторов расширилась более чем на 22 тысячи счетов.

Портрет розничного инвестора продолжает молодеть. Практически половину (48,2%) всех физлиц – владельцев брокерских счетов составляют казахстанцы в возрасте до 35 лет. С начала года количество розничных инвесторов в возрасте 18–24 лет выросло почти в 2,5 раза, составив 59 тысяч человек. Доля субсчетов, открытых на имя несовершеннолетних граждан, по-прежнему не превышает 0,1%. Хотя в абсолютных показателях наблюдается небольшой прирост.

«Омоложение инвесторской базы происходит благодаря снижению барьеров входа на рынок, в первую очередь упрощению процесса открытия брокерского счета за счет удаленной идентификации личности и появлению новых цифровых брокерских приложений», – объяснил Председатель Правления Центрального депозитария Адиль Мухамеджанов.

Между тем наибольшую долю розничных инвесторов все еще составляет группа в возрасте от 35 до 54 лет (35,2%), за ними идет группа в возрасте от 25 до 34 лет (29,2%). Старшее поколение занимает четвертое место. При этом доля инвесторов старше 55 лет сократилась с 21,2% в январе до 16,6% в марте 2022 года за счет более активного роста других групп.

В гендерном соотношении наблюдается относительная стабильность. Доля женщин среди владельцев брокерских счетов составляет 42%, как и месяцем ранее. Хотя в абсолютных показателях наблюдается небольшой прирост – плюс 8 701 человек. При этом с начала года количество женщин – инвесторов на рынке ценных бумаг выросло в 1,5 раза.

Что касается регионов, наибольшее число субсчетов зарегистрировано в двух городах республиканского значения – Алматы (22,8%) и Нур-Султане (9,4%). Третье место занимает Туркестанская область – 9,1%. Показатели области по итогам марта 2022 года увеличились в два раза по сравнению с январем 2022 года. Меньше всего брокерских счетов открывается на севере: Костанайская область (3%), Акмолинская область (2,2%) и Северо-Казахстанская область (1,4%).

Суммарно на 1 апреля 2022 года в системе учета Центрального депозитария открыто порядка 315 тысяч субсчетов, 90% из которых открыты пятью брокерами Казахстана.











Фото: toppress.kz