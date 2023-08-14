Количество резюме на Электронной бирже труда практически удвоилось

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В июле на Электронной бирже труда работодатели разместили 98 тыс. вакансий, а соискатели – 93,4 тыс. резюме. В сравнении с июнем число вакантных мест возросло на 8,1 тыс. (+9%), а резюме – на 38,8 тыс. (+71%), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства труда и социальной защиты населения РК.

Больше всего вакансий разместили работодатели предприятий прочих видов услуг (10,2 тыс., или + 6% вакансий за месяц), основного и общего среднего образования (7 тыс., или +7% за месяц) и сельского хозяйства (6,1 тыс., или +24% за месяц).

В разрезе регионов увеличение количества резюме в июле наблюдалось во всех регионах, за исключением Жетысу (-305 резюме). При этом в Актюбинской (+4,1 тыс.), Атырауской (+3,8 тыс.), Мангистауской (+3,6 тыс.), Кызылординской (+3,3 тыс.) и Абайской (+1,6 тыс. резюме) областях предложение на рынке труда возросло как минимум вдвое.

С другой стороны, самый высокий прирост количества размещенных в июле вакансий по сравнению с предыдущим месяцем отмечается в Туркестанской (+5,1 тыс. или +158%), Абайской (+1,9 тыс. или +98%) и Актюбинской (+2,2 тыс. или +60%) областях

Вместе с тем, резкое увеличение числа размещенных резюме стало причиной неравновесия между спросом и предложением на бирже труда. Эта ситуация особенно заметна в отдельных регионах, например, в городе Шымкент (2,7 тыс. вакансий и 7,2 тыс. резюме), а также в Мангистауской (2,2 тыс. вакансий и 6,2 тыс. резюме) и Кызылординской (2,3 тыс. вакансий и 5,9 тыс. резюме) областях, где количество размещенных резюме превышает количество вакансий более чем в два раза.

«В разрезе возрастных групп, как и в июне, наиболее активной группой среди соискателей стала молодежь в возрасте 19-24 лет, на которых пришлось 27% всех резюме. При этом на соискателей предпенсионного возраста, старше 55 лет пришлось 5% резюме», – проинформировала Улпан Шегенова.