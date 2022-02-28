Количество рейсов в воздушном пространстве Казахстана увеличилось более чем в три раза
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - РГП «Казронавигация» сообщает, что в связи с резким увеличением транзитных рейсов через западные области Казахстана, предприняты своевременные меры по увеличению пропускной способности Системы управления воздушным движением, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Комитета гражданской авиации МИИР РК.
В текущие сутки, общее количество рейсов в воздушном пространстве Казахстана увеличилось более чем в три раза, это свыше 450 рейсов. Система управления воздушным пространством работает в штатном режиме и позволяет выдерживать данные нагрузки. Диспетчерский состав РГП «Казаэронавигация» готов к увеличению объемов работы.
В РГП «Казаэронавигация» заявили, что все рейсы будут обслужены вовремя и качественно. Нашей главной задачей остаётся обеспечение безопасного и бесперебойного авиадвижения.
Как сообщалось ранее в МИИР РК, предусмотрен ряд специальных мер по организации воздушного движения.
- В небе Казахстана стало больше транзитных самолетов
- Расписание репатриационных рейсов из Катовице для граждан Казахстана
- Увеличиваются рейсы между Казахстаном и Катаром
- Автобусные пассажироперевозки выросли на 29% в Казахстане
- Автобус с пассажирами сломался на трассе в ВКО
- Девять вагонов с углем сошли с рельсов в Казахстане
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана