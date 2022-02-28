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Количество рейсов в воздушном пространстве Казахстана увеличилось более чем в три раза

28 Февраля 2022 14:45
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Количество рейсов в воздушном пространстве Казахстана увеличилось более чем в три раза

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - РГП «Казронавигация» сообщает, что в связи с резким увеличением транзитных рейсов через западные области Казахстана, предприняты своевременные меры по увеличению пропускной способности Системы управления воздушным движением, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Комитета гражданской авиации МИИР РК.

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В текущие сутки, общее количество рейсов в воздушном пространстве Казахстана увеличилось более чем в три раза, это свыше 450 рейсов. Система управления воздушным пространством работает в штатном режиме и позволяет выдерживать данные нагрузки. Диспетчерский состав РГП «Казаэронавигация» готов к увеличению объемов работы.

В РГП «Казаэронавигация» заявили, что все рейсы будут обслужены вовремя и качественно. Нашей главной задачей остаётся обеспечение безопасного и бесперебойного авиадвижения.

Как сообщалось ранее в МИИР РК, предусмотрен ряд специальных мер по организации воздушного движения.



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#Транспорт   #МИИР РК   #Авиация  
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