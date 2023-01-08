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Количество рейсов тальго «Алматы - Петропавловск» временно сократится

8 Января 2023, 14:31
Количество рейсов тальго «Алматы - Петропавловск» временно сократится

АСТАНА. КАЗИНОФРМ — АО «Пассажирские перевозки» сообщило об изменениях периодичности поезда №105/106 Алматы-Петропавловск, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В период с 14 января по 6 марта 2023 года изменяется периодичность курсирования: вместо ежедневного - через день. Это связано с проведением ремонтных работ состава тальго.

Поезд будет курсировать:

- из Алматы в январе месяце — по нечетным, в феврале/марте — по четным числам;

- из Петропавловска в январе месяце — по четным, в феврале/марте — по нечетным числам.

«Пассажирам, ранее оформившим проездные документы на отмененные рейсы, будет произведен полный возврат стоимости билета согласно правилам перевозок пассажиров, багажа, грузобагажа и почтовых отправлений ж/д транспортом. Национальный перевозчик приносит извинения за доставленные неудобства», - говорится в сообщении.


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