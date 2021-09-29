Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Спорт

Количество регулярно занимающихся спортом граждан намерены довести до 50% в Казахстане

Автор:  
Серик Сабеков
29 Сентября 2021, 16:04
Количество регулярно занимающихся спортом граждан намерены довести до 50% в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - На заседании Генеральной ассамблеи Национального Олимпийского комитета Казахстана обсуждают итоги Олимпийских игр Токио-2020 и подготовку к зимним Олимпийским играм Пекин-2022, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Глава государства Касым-Жомарт Токаев уделяет особое внимание вопросам развития спорта в стране. По его прямому поручению Правительством принимается ряд конкретных мер по развитию сферы спорта, в том числе массового спорта. В этой связи мы надеемся провести вместе с вами большую работу. До конца года планируется завершить начинание Главы государства по строительству 100 спортивно-оздоровительных комплексов в самых нуждающихся городах и селах», - сказал заместитель Премьер-Министра РК Ералы Тугжанов.

Он также рассказал о результатах этой работы.

«Только первый этап реализации этой системы позволил охватить 50 тысяч детей бесплатными кружками и секциями. Проводится работа по подготовке 3,5 тысяч спортивных инструкторов. Население каждого сельского округа будет охвачено спортом. В рамках национального проекта «Саламатты ұлт» к 2025 году количество занимающихся регулярно спортом граждан планируется довести с 31% до 50%», - добавил Ералы Тугжанов.


Правительство РК   Спорт   Олимпиада  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Сильные дожди идут в СКО
Сильные дожди идут в СКО
Заморозки прогнозируют в СКО
Заморозки прогнозируют в СКО
Казахстан сотворил сенсацию в отборе Евро-2024 по футболу
Казахстан сотворил сенсацию в отборе Евро-2024 по футболу
Тимур Бекмамбетов обратился к акимам областей
Тимур Бекмамбетов обратился к акимам областей
Абат Аймбетов забил гол в ворота Северной Ирландии
Абат Аймбетов забил гол в ворота Северной Ирландии
Юрий Ильин допрошен по делу о пожарах в области Абай
Юрий Ильин допрошен по делу о пожарах в области Абай
Трех человек спасли из пожара в Акмолинской области
Трех человек спасли из пожара в Акмолинской области
Большую часть Узбекистана накрыло пыльной бурей
Большую часть Узбекистана накрыло пыльной бурей
Какие позиции занимают казахстанские боксеры в рейтинге WBC
Какие позиции занимают казахстанские боксеры в рейтинге WBC