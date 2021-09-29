Количество регулярно занимающихся спортом граждан намерены довести до 50% в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - На заседании Генеральной ассамблеи Национального Олимпийского комитета Казахстана обсуждают итоги Олимпийских игр Токио-2020 и подготовку к зимним Олимпийским играм Пекин-2022, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Глава государства Касым-Жомарт Токаев уделяет особое внимание вопросам развития спорта в стране. По его прямому поручению Правительством принимается ряд конкретных мер по развитию сферы спорта, в том числе массового спорта. В этой связи мы надеемся провести вместе с вами большую работу. До конца года планируется завершить начинание Главы государства по строительству 100 спортивно-оздоровительных комплексов в самых нуждающихся городах и селах», - сказал заместитель Премьер-Министра РК Ералы Тугжанов.

Он также рассказал о результатах этой работы.

«Только первый этап реализации этой системы позволил охватить 50 тысяч детей бесплатными кружками и секциями. Проводится работа по подготовке 3,5 тысяч спортивных инструкторов. Население каждого сельского округа будет охвачено спортом. В рамках национального проекта «Саламатты ұлт» к 2025 году количество занимающихся регулярно спортом граждан планируется довести с 31% до 50%», - добавил Ералы Тугжанов.