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Количество регистрируемых проверок предпринимательства сократилось в 7 раз – Аскар Мамин

Автор:  
Азамат Сыздыкбаев
13 Октября 2021, 15:25
Количество регистрируемых проверок предпринимательства сократилось в 7 раз – Аскар Мамин

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Премьер-Министр РК Аскар Мамин ответил на депутатский запрос касательно моратория на проведение проверок малого бизнеса, применения сопроводительных накладных на товары и маркировки товаров, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В целях улучшения условий для развития малого предпринимательства, в том числе микропредпринимательства, Указом Президента Республики Казахстан от 26 декабря 2019 года № 229 «О введении моратория на проведение проверок и профилактического контроля и надзора с посещением в Республике Казахстан» (далее – Указ) с 1 января 2020 года в Республике Казахстан введен трехлетний мораторий на проведение проверок и профилактического контроля и надзора с посещением субъектов малого бизнеса, в том числе микропредпринимательства», - написал Аскар Мамин в своем ответе.

По данным Генеральной прокуратуры, по итогам 2020 года количество регистрируемых проверок малого и микропредпринимательства сократилось в 7 раз.

«Этому способствовали своевременно принятые меры по проведению разъяснительной работы среди предпринимателей о положениях Указа, а также организационные меры по межотраслевой координации центральных и местных исполнительных органов. Таким образом, введение моратория на проверки субъектов малого и микропредпринимательства стало действенной мерой по защите бизнеса от вмешательства государственных органов в их деятельность», - отметил Премьер.

«На сегодня вопрос отмены моратория на проведение проверок субъектов малого бизнеса Правительством не рассматривается. Подробная информация по вопросам введения сопроводительных накладных на товары и маркировки товаров изложена в приложении», - заключил А. Мамин.

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