Количество разводов увеличилось в Семее

СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ - В Семее увеличилось количество разводов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на городской информационный центр.

На пресс-конференции председатель Семейского городского суда Нуржан Абдикаримов рассказал, что за прошлый год в Семее возросло количество исков о расторжении брака на 20%. Если в 2018 году поступило 1744 иска, то в прошлом году их стало 2167. Для решения проблемы в отделе ЗАГСа был открыт кабинет поддержки молодых семей, где работают квалифицированные психологи и юристы.

«Факт того, что возросло количество исков о расторжении брака, настораживает и суды, и общественность. Потому нам нужно задуматься о воспитании молодежи, подготовить их к семейной жизни и возможным проблемам. В рамках семейного суда с людьми у нас работают не только судьи, но и психологи. Также по городу есть много кризисных центров. В частности, ОФ «Центр семьи» оказывает нам огромную помощь в работе с людьми. С прошлого года, совместно с акиматом, в библиотеке Абая открыт центр примирения, где люди могут получить услуги адвоката, юриста, нотариуса и семейного психолога», – пояснил Нуржан Абдикаримов.

Вместе с тем, в суде реализуются проекты и направленные на разрешение споров между соседями, а также физлицом и государственным органом. Как было отмечено на конференции, основным предметом раздора в таких случаях является разделение земельных участков. Впрочем, в плане разрешения подобных дел, в Семее наблюдается положительная тенденция.

« В прошлом году в рамках пилотного проекта по решению правовых вопросов, к нам поступило около 90 дел, из них с вынесением решения суда - 11 дел. Остальные были решены перемирием. Мы думаем, что и в наступившем году показатели будет уменьшаться», – отметил Нуржан Абдикаримов.

Кроме того, с декабря прошлого года по инициативе областного суда был внедрен пилотный проект по профилактике трудовых споров. С прошлого года иски коммунальных служб в судах не рассматриваются. Дела, касаемые требования взыскания заработной платы, перешли в ведение нотариуса.