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Количество раненых гражданских лиц во время январских беспорядков озвучили в МВД РК

16 Февраля 2022 21:43
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Количество раненых гражданских лиц во время январских беспорядков озвучили в МВД РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Министерстве внутренних дел РК озвучили количество ранений, которые получили гражданские лица во время январских беспорядков, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«По данным Министерства здравоохранения, во время указанных событий за медицинской помощью обратились 1726 гражданских лиц, из них с огнестрельными ранениями – 673, с ножевыми и колотыми ранениями – 469, телесными повреждениями - 431. Больше всего обратившихся за медицинской помощью приходится на Алматы – 686. В Алматинской области – 336, Кызылординской – 164 и Жамбылской – 153, в Шымкенте и Восточно-Казахстанской области по 126. Озвученные сведения только по гражданским лицам», - сообщил начальник следственного департамента Министерства внутренних дел Санжар Адилов во время брифинга в Службе центральных коммуникаций.

По его словам, ряд из них получили ранения во время нападений на объекты государственных учреждений и на силовиков, обеспечивавших охрану общественного порядка. В основном это доказывается видеозаписями. По другим случаям работа по установлению обстоятельств получения телесных повреждений продолжается, следователями органов внутренних дел расследуются факты гибели людей и получения ими ранений во время январских событий.

Ранее сообщалось, что Генпрокуратура РК продолжает поиски более двух тысяч похищенного оружия. Также был составлен портрет арестованных в Алматы во время январских беспорядков.


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#Борьба с преступностью   #Генпрокуратура   #МВД РК   #ЧП-2022   #Алматинская трагедия  
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Автор:

Анеля Касымова

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