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Количество рабочих мест увеличили в центре миграционных услуг СКО

17 Марта 2020 03:46
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Количество рабочих мест увеличили в центре миграционных услуг СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области в связи с введением в стране чрезвычайного положения полицейские перешли на усиленный вариант несения службы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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По информации пресс-службы департамента полиции, усилены меры по обеспечению правопорядка, увеличена плотность нарядов.

«На охрану общественного порядка в Петропавловске задействовали более 200 человек, в том числе военнослужащих», - сказал первый заместитель начальника департамента полиции Канат Айтбаев.

В Центре миграционных услуг увеличили количество рабочих мест. В пресс-службе отметили, что это связано с увеличением обращений по получению паспорта. Только за минувшие выходные за услугой обратилось свыше 200 североказахстанцев.

Полицейские предупредили об ответственности за распространение ложной информации по распространению коронавируса. За такие правонарушения законом предусмотрена уголовная ответственность в виде штрафа до одной тысячи МРП либо ограничение, лишение свободы до одного года.

Принимаемые мерыпо недопущению завоза и распространения коронавируса на территории региона обсуждали на заседании штаба оперативного реагирования.


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Ключевые слова: Северо-Казахстанская область, Пневмония в Китае, Коронавирус,
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Автор:

Олеся Жуковень

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