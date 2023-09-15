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    14:31, 15 Сентябрь 2023 | GMT +6

    Количество проверок в отношении малого бизнеса увеличилось в Казахстане

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    Фото: Freepik
    В текущем году увеличилось количество проверок, проводимых государственными органами в отношении субъектов микро и малого предпринимательства. Об этом сообщили в комитете по правовой статистике и специальным учетам генеральной прокуратуры РК, передает корреспондент МИА «Казинформ».
    «За 6 месяцев текущего года органами государственного контроля и надзора проведено 25 503 проверки. Это на 49,4% меньше, чем за аналогичный период прошлого года (в 2022 году-50 419 проверок). Из них внеплановых проверок - 21 845», - сообщили в ведомстве, отвечая на запрос корреспондента МИА «Казинформ».

    При этом, по данным Генпрокуратуры, с начала текущего года увеличилось количество проведенных проверок микро и малого предпринимательства.

    Согласно предоставленным данным, в их отношении проведено:

    -микробизнес - 3 574 проверки (в 2022 году – 2 207 проверок);

    - малый бизнес-7 788 проверок (в 2022 году-4 428 проверок);

    - средний бизнес-2 590 проверок (в 2022 году-5 783 проверки);

    - крупный бизнес-2 487 проверок (в 2022 году – 5 610 проверок).

    «Наибольшее количество проверок зарегистрировано в г. Алматы - 3 718, г. Астана - 1 923, в Восточном Казахстане - 1 695, Карагандинской области - 1 607, Костанайской – 1 578 и Акмолинской области - 1 491. Наименьшее число проверок зарегистрировано в областях Улытау (261), Жетысу (621) и Атырауской (680)», - сообщили в ведомстве.

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