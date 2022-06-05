Количество проголосовавших достигло 30% на участке №59 в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – На участке №59, где ранее отдал свой голос Президент РК Касым-Жомарт Токаев, проголосовало уже 30% от общего числа заявленных граждан. Об этом сообщил председатель комиссии Амангельды Мырзабаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«На участке зарегистрированы 2553 человек, к настоящему моменту проголосовало примерно 30% от общего числа. Голосование продолжается», - сказал Амангельды Мырзабаев.

Ранее сообщалось, что Президент РК Касым-Жомарт Токаев проголосовал на референдуме. Глава государства прибыл в столичный Дворец школьников, на участок №59 для голосования на референдуме, и опустил бюллетень в урну.

Сегодня в 7 часов утра в Казахстане начался республиканский референдум. В стране задействовано 10 013 участков для голосования. В список граждан, имеющих право участвовать в республиканском референдуме, вошло 11 млн 722 тыс. 536 человек. Кроме того, Министерством иностранных дел РК создано 65 участковых комиссий референдума в 52 государствах. В них могут проголосовать около 11 350 граждан Казахстана, находящихся за рубежом.