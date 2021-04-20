Количество прививочных пунктов увеличивают в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министр здравоохранения РК Алексей Цой сообщил об увеличении количества прививочных пунктов в стране, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Хотелось бы отметить, что с учетом необходимости постоянно увеличивается число прививочных пунктов. На сегодня в регионах иммунизация проводится в 1 051 прививочном пункте», - сказал Алексей Цой на заседании Правительства.

Кроме того, по его словам, для проведения вакцинации против КВИ в отдаленных районах, организованных коллективах, местах массового скопления людей задействованы 303 выездные прививочные бригады. В кампанию иммунизации вовлечены более 10 тысяч медработников.

«В городах Алматы, Нур-Султан, Шымкент, Кокшетау, Костанай, Караганда прививочные пункты развернуты в торговых центрах, на рынках, в организованных коллективах, где вакцинация доступна и в выходные дни. Это позволяет обеспечить доступ населения к вакцинации», - заключил министр.

Ранее А. Цой рассказал о росте заболеваемости среди школьников . По его словам, рост отмечается с момента введения традиционного формата обучения.

«В этой связи акиматам необходимо обеспечить постоянный контроль за соблюдением санэпидтребований и исполнением основных мер профилактики КВИ в организациях образования, такие как проведение утреннего фильтра, соблюдение масочного режима персоналом, проведение влажной уборки и дезинфекции помещений, а также в регионах, находящихся в «красной» зоне, не возобновлять обучение в офлайн-режиме», - подчеркнул глава Минздрава.