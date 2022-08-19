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Количество принимающих безналичные платежи предприятий в РК увеличилось в 4 раза
19 Августа 2022 10:16

Количество принимающих безналичные платежи предприятий в РК увеличилось в 4 раза

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В период развития цифровизации все больше предприятий в Казахстане переходит на безналичный способ оплаты услуг и товаров. Особенный рост масштабов внедрения цифровых решений наблюдается именно с 2020 года, с начала пандемии COVID-19, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ranking.kz.

Пандемия ускорила развитие многих тенденций на платежном рынке, еще раз подчеркнув необходимость быстрых, эффективных и повсеместных платежей. Вследствие социального дистанцирования увеличился объем использования бесконтактных платежей.

Так, к концу июня 2022 года в стране насчитывалось 397,3 тыс. торговых предприятий с 569,8 тыс. торговых точек, принимающих к оплате платежные карточки. Всего за два года количество таких торговых предприятий выросло почти в 4 раза — колоссальный прорыв на платежном рынке.

Еще один важный фактор технологического развития — расширение инфраструктуры для оплаты товаров и услуг с использованием платежных карт и возросшая популярность бесконтактных платежей. За два года количество POS-терминалов увеличилось в 3,5 раза, составив к концу июня 2022 года 674 тыс. устройств. Более 95% всех POS-терминалов поддерживает функцию бесконтактной оплаты.

Сегодня казахстанцы активно применяют технологии бесконтактной и безопасной оплаты, среди которых использование Apple Pay, Samsung Pay, Garmin Pay, QR-кода и, с конца прошлого года, Google Pay.

По имеющимся данным, в первом полугодии 2021 г. казахстанцы осуществили 18,8 млн транзакций с использованием Apple Pay и Samsung Pay на сумму 104 млрд тенге — заметно больше, чем в аналогичном периоде предыдущего года. Эти бесконтактные платежи проводятся с помощью мобильных телефонов или умных часов. Основные преимущества — безопасность платежей и удобство, а с технологией Garmin Pay оплату можно производить и вовсе без телефона. Все транзакции являются моментальными, «в один клик», без дополнительной необходимости заходить в мобильное банковское приложение и вводить пароль (Face ID), защита действует как за счёт самих технологий приложений, так и за счет технологий платежных систем. Кроме того, используя бесконтактный способ оплаты, клиент не прикасается ни к чему, кроме собственного смартфона или умных часов. Отдельно стоит отметить, что с помощью бесконтактных оплат — Apple Pay, Samsung Pay, Garmin Pay и Google Pay — можно проводить операции без доступа к интернету и даже там, где качество доступа к сети оставляет желать лучшего, что сильно упрощает возможности для потребителей и делает оплату более удобной.

Кроме того, за первое полугодие 2021 года было проведено 192,8 млн транзакций с использованием QR-кода на сумму 1,3 трлн тенге, что составило 26,4% всех безналичных платежей, совершённых в онлайн-режиме (с помощью интернета и мобильного телефона) с использованием платежных карточек. По сравнению с аналогичным периодом 2020 года наблюдается рост в 33 раза по количеству платежей и в 10 раз — по объему.

В настоящий момент клиентам 9 банков РК доступны сервисы Apple Pay и Google Pay, клиентам 6 БВУ — сервис Samsung Pay, клиентам 5 банков — использование QR-кода. Все эти сервисы совмещают только 3 банка РК. Кроме того, ряд банков страны используют сервис Garmin Pay.

Банки активно стимулируют как потребителей, так и бизнес к совершению безналичных (бесконтактных) платежей, используя выгодные акции и специальные предложения, а также предоставление технологических решений.

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