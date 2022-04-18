Количество преступлений в отношении несовершеннолетних снизилось на 17%

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В этом году количество преступлений, совершенных в отношении несовершеннолетних, снизилось на 17%. Об этом на брифинге заявил заместитель начальника управления Комитета административной полиции МВД РК Жасулан Жуманалин, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Всех нас, представителей государственной власти и общественности, волнует вопрос защиты прав несовершеннолетних и обеспечения их безопасности. Подразделениями проводится определенная работа в данном направлении. Решаются задачи по обеспечению принципа полиции «шаговой» доступности и сервисной модели её работы. В результате принятых мер в этом году количество преступлений, совершенных в отношении несовершеннолетних, снизилось на 17%, в том числе краж - в 2,5 раза, вымогательств - в два раза, на треть уменьшилось количество хулиганств и грабежей», - отметил на брифинге замглавы управления Комитета административной полиции.

По словам Жасулана Жуманалина, особое внимание уделяется недопущению преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетних. По итогам трех месяцев количество таких преступлений снизилось на 19%.