+7 701 759 90 19
Нур-Султан: -10 °С
Алматы: 6 °С
USD 487.75 EUR 545.99
RUB 5.17 CNY 77.26
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Количество преступлений снизилось в Мунайлинском районе Мангистауской области

2 Марта 2022 23:00
Поделиться:
Количество преступлений снизилось в Мунайлинском районе Мангистауской области

АКТАУ. КАЗИНФОРМ -В Мунайлинском районе по итогам 2021 года наблюдается снижение количества преступлений, в том числе тяжких, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

Новости по теме
Гостиницы, рынки и вокзалы проверили полицейские в СКО
50 тысяч тенге стоили патрульному звания и права работать на госслужбе в СКО Камеры «Сергек» заработали в городе Туркестане О вреде синтетических наркотиков рассказали жамбылским студентам полицейские

Отмечается, что в результате активной работы правоохранительных органов в 2021 году количество снизилось до 58 фактов, к примеру, убийств стало меньше на 20 процентов, а грабежей – на 100 процентов. Число преступлений средней тяжести снижено на 49 процентов.

Как отметил заместитель акима Мунайлинского района Күман Кумискалиев, мероприятия, проводимые отделом по профилактике преступлений Управления полиции, дают свои результаты.

«В районе ведется эффективная работа по предупреждению и пресечению, а также раскрытию преступлений. С этой целью было поручено установить видеокамеры на объектах малого и среднего бизнеса. Сейчас такие технические помощники полицейских имеются в 328 из 435 магазинов района», - проинформировал Күман Кумискалиев.

Он добавил, что сотрудники Мунайлинского районного отдела полиции полностью оснащены техническим оборудованием. Патрульные и участковые инспекторы полиции обеспечены 137 видеорегистраторами, 103 рациями и 116 планшетами.


Подписывайтесь на наш канал:

#Мангистауская область   #МВД РК  
Поделиться:

Автор:

Аружан Саптарова

Новости по теме
Гостиницы, рынки и вокзалы проверили полицейские в СКО
50 тысяч тенге стоили патрульному звания и права работать на госслужбе в СКО
Камеры «Сергек» заработали в городе Туркестане
О вреде синтетических наркотиков рассказали жамбылским студентам полицейские
Популярное
1 Состоялся телефонный разговор Касым-Жомарта Токаева с Владимиром Путиным
2 Димаш Кудайберген подарил медицинские изделия и оборудование онкоцентру
3 Казахстан выступает за усиление ООН – Касым-Жомарт Токаев
4 Глава государства провел совещание с руководством Вооруженных сил
5 Президент РК проведет заседание Высшего совета по реформам
6 600 казахстанцев в Украине заявились на эвакуацию
Читайте также
О розыске похищенного оружия рассказали в МВД РК
50 тысяч тенге стоили патрульному звания и права работать на госслужбе в СКО
Состоялся телефонный разговор Касым-Жомарта Токаева с Владимиром Путиным
Димаш Кудайберген подарил медицинские изделия и оборудование онкоцентру
Казахстан выступает за усиление ООН – Касым-Жомарт Токаев
Глава государства провел совещание с руководством Вооруженных сил
Президент РК проведет заседание Высшего совета по реформам
600 казахстанцев в Украине заявились на эвакуацию
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Махаббат Сыздыкова
Махаббат Сыздыкова
954-047
rusred@inform.kz

Архив