Количество преступлений снижается в районах Жамбылской области

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Начальник департамента полиции Жамбылской области проводит встречи с жителями районов и сотрудниками районных отделов полиции, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщили в пресс-службе правоохранительного ведомства, руководитель ДП Жамбылской области генерал-майор полиции Жанат Сулейменов продолжает объезд районных отделов полиции и заслушивает отчеты начальников РОП по итогам оперативно-служебной деятельности за минувший год.

«На текущей неделе генерал-майор полиции Жанат Сулейменов побывал в Меркенском и Рыскуловском районах, посетил участковые пункты полиции в селах Актоган, Жамбыл Меркенского района, Абай, Каменка Рыскуловского района», - пояснили в ведомстве.





























По итогам 2020 года уровень преступности в Меркенском районе снизился на 21%, снизилось количество дорожно-транспортных происшествий, а также преступлений, совершенных в отношении несовершеннолетних. Что касается Рыскуловского района, то здесь на 15% снизилось общее количество преступлений, а также число преступлений, совершенных на улицах и в общественных местах. В минувшем году была проведена усиленная работа, тем не менее, начальник ДП указал на слабые стороны в деятельности районных отделов полиции.

Участковым инспекторам полиции было поручено активнее взаимодействовать с гражданами, усилить профилактику краж, фактов мошенничества, преступлений, связанных с оборотом наркотиков, подростковой преступности.

Жанат Сулейменов поставил конкретные задачи по улучшению показателей оперативно-служебной деятельности, недопущению нарушений служебно-воинской дисциплины, повышению уровня доверия населения к полиции. В завершение оперативных совещаний глава жамбылского гарнизона вручил ветеранам и отличившимся сотрудникам полиции благодарственные письма за вклад в обеспечение правопорядка.

В ходе встреч с сельчанами в здании фронт-офиса Меркенского РОП были обсуждены наболевшие вопросы, касающиеся профилактики краж скота, общественной безопасности в районах Жамбылской области.