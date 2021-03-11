РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    00:02, 11 Март 2021 | GMT +6

    Количество преступлений снижается в районах Жамбылской области

    None
    None
    ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Начальник департамента полиции Жамбылской области проводит встречи с жителями районов и сотрудниками районных отделов полиции, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Как сообщили в пресс-службе правоохранительного ведомства, руководитель ДП Жамбылской области генерал-майор полиции Жанат Сулейменов продолжает объезд районных отделов полиции и заслушивает отчеты начальников РОП по итогам оперативно-служебной деятельности за минувший год.

    «На текущей неделе генерал-майор полиции Жанат Сулейменов побывал в Меркенском и Рыскуловском районах, посетил участковые пункты полиции в селах Актоган, Жамбыл Меркенского района, Абай, Каменка Рыскуловского района», - пояснили в ведомстве.









    По итогам 2020 года уровень преступности в Меркенском районе снизился на 21%, снизилось количество дорожно-транспортных происшествий, а также преступлений, совершенных в отношении несовершеннолетних. Что касается Рыскуловского района, то здесь на 15% снизилось общее количество преступлений, а также число преступлений, совершенных на улицах и в общественных местах. В минувшем году была проведена усиленная работа, тем не менее, начальник ДП указал на слабые стороны в деятельности районных отделов полиции.

    Участковым инспекторам полиции было поручено активнее взаимодействовать с гражданами, усилить профилактику краж, фактов мошенничества, преступлений, связанных с оборотом наркотиков, подростковой преступности.

    Жанат Сулейменов поставил конкретные задачи по улучшению показателей оперативно-служебной деятельности, недопущению нарушений служебно-воинской дисциплины, повышению уровня доверия населения к полиции. В завершение оперативных совещаний глава жамбылского гарнизона вручил ветеранам и отличившимся сотрудникам полиции благодарственные письма за вклад в обеспечение правопорядка.

    В ходе встреч с сельчанами в здании фронт-офиса Меркенского РОП были обсуждены наболевшие вопросы, касающиеся профилактики краж скота, общественной безопасности в районах Жамбылской области.


    Теги:
    МВД РК Регионы Казахстана Борьба с преступностью Жамбылская область Правоохранительные органы
    Сейчас читают
    Сегодня, 07:00
    3 октября. Календарь Казинформа «Даты. События»
    Сегодня, 05:55
    Главные причины ДТП озвучили карагандинские полицейские
    Сегодня, 04:04
    Бизнес-империя Трампа под ударом: в Нью-Йорке начался процесс о мошенничестве семьи экс-президента США
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!