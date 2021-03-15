Количество преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетних сократилось в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Количество преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетних за последние пять лет сократилось в 1,5 раза в Казахстане. Об этом сообщили в МВД РК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Следует отметить позитивную динамику снижения преступлений, совершенных в отношении несовершеннолетних. Этот показатель ежегодно снижается более чем на тысячу фактов. С 2013 года их число уменьшилось в 5 раз - с 9 тысяч до 1800 фактов в 2020 году», - сообщил заместитель председателя Комитета административной полиции МВД РК Алексей Милюк в ходе брифинга в ведомстве.

По его словам, отмечается снижение причинений тяжкого вреда здоровью несовершеннолетним на 12%, совершенных в отношении них разбоев на 71%, краж на 43,7%, грабежей на 49,6% и хулиганств на 27%.

Также в МВД проинформировали, что количество преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетних за последние 5 лет сократилось в 1,5 раза.

Ранее в Министерстве внутренних дел проинформировали о том, что более 5 тысяч несовершеннолетних в стране состоят на учете полиции. Тем временем ежегодно около 100 тысяч несовершеннолетних доставляются в органы полиции.