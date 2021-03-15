РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    12:37, 15 Март 2021 | GMT +6

    Количество преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетних сократилось в Казахстане

    None
    None
    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Количество преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетних за последние пять лет сократилось в 1,5 раза в Казахстане. Об этом сообщили в МВД РК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Следует отметить позитивную динамику снижения преступлений, совершенных в отношении несовершеннолетних. Этот показатель ежегодно снижается более чем на тысячу фактов. С 2013 года их число уменьшилось в 5 раз - с 9 тысяч до 1800 фактов в 2020 году», - сообщил заместитель председателя Комитета административной полиции МВД РК Алексей Милюк в ходе брифинга в ведомстве.

    По его словам, отмечается снижение причинений тяжкого вреда здоровью несовершеннолетним на 12%, совершенных в отношении них разбоев на 71%, краж на 43,7%, грабежей на 49,6% и хулиганств на 27%.

    Также в МВД проинформировали, что количество преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетних за последние 5 лет сократилось в 1,5 раза.

    Ранее в Министерстве внутренних дел проинформировали о том, что более 5 тысяч несовершеннолетних в стране состоят на учете полиции. Тем временем ежегодно около 100 тысяч несовершеннолетних доставляются в органы полиции.


    Теги:
    Борьба с преступностью Общество Правоохранительные органы
    Сейчас читают
    Сегодня, 05:55
    Главные причины ДТП озвучили карагандинские полицейские
    Сегодня, 04:04
    Бизнес-империя Трампа под ударом: в Нью-Йорке начался процесс о мошенничестве семьи экс-президента США
    Сегодня, 03:00
    Бейбит Жукаев одержал победу на турнире в Шанхае
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!