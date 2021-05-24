Количество преступлений, посягающих на половую неприкосновенность несовершеннолетних, снизилось в РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За последние 7 лет уровень уголовных правонарушений в отношении несовершеннолетних снизился в 5 раз. Об этом на брифинге сообщил официальный представитель МВД РК Нурдильда Ораз, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По его словам, в Алматинской академии МВД им. М. Есбулатова в онлайн-режиме прошла международная научно-практическая конференция на тему: «Противодействие правонарушениям в отношении несовершеннолетних: проблемы и пути решения».

«Мероприятие направлено на реализацию поручений Главы государства по вопросам защиты детей и женщин от семейно-бытового и сексуального насилия, а также профилактики суицидального поведения», - пояснил Нурдильда Ораз.

Было отмечено, что в работе конференции приняли участие Помощник Президента - Секретарь Совета Безопасности Асет Исекешев, депутат Сената Парламента Дана Нуржигит, депутат Мажилиса Парламента Динара Закиева, министр внутренних дел Ерлан Тургумбаев, заместитель Генерального прокурора Асет Чиндалиев, вице-министр образования и науки Бибигуль Асылова, Уполномоченный по правам ребенка в РК Аружан Саин, директор Центра прикладных исследований «Талап» Рахим Ошакбаев, а также представители Министерства образования и науки, юридического сообщества, НПО, ВУЗов и департаментов полиции.

«Отмечено, что комплекс принимаемых законодательных и организационных мер за последние 7 лет позволил снизить уровень уголовных правонарушений в отношении несовершеннолетних в 5 раз. На 35% сократилось количество преступлений, посягающих на половую неприкосновенность несовершеннолетних», - добавил Нурдильда Ораз.

Выступая перед участниками конференции, глава МВД акцентировал на причинах совершения преступлений в отношении детей.

«Чаще всего они связаны с неблагополучным психологическим климатом в семье, асоциальный образ жизни родителей, жилищная и бытовая неустроенность, безнадзорность детей», - заключил Нурдильда Ораз.