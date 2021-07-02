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    18:10, 01 Июль 2021 | GMT +6

    Количество предпринимателей МСБ выросло в Костанайской области

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Аким Костанайской области Архимед Мухамбетов рассказал о мерах поддержки предпринимателей, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Несмотря на сложившуюся ситуацию, связанную с пандемией коронавируса, нами проводится активная работа по развитию предпринимательства, о чем свидетельствует положительная динамика по ключевым показателям в сфере малого и среднего бизнеса. По итогам 5-ти месяцев 2021 года мы смогли увеличить количество действующих субъектов МСБ на 2%», - сказал Архимед Мухамбетов на брифинге в СЦК.

    По его словам, на сегодня в области действует 53,4 тыс. субъектов МСБ, на которых работают 155,8 тыс. человек.

    «Несмотря на негативное влияние пандемии, субъекты МСБ сохранили объемы выпускаемой продукции, что позволило довести долю МСБ в валовом региональном продукте по итогам 2020 года практически до 30%. Для поддержки предпринимателей активно реализуются государственные и региональные программы поддержки бизнеса. К примеру, по «Дорожной карте бизнеса – 2025» в текущем году выделены порядка 6 млрд тенге», - отметил спикер.

    «За отчетный период поддержано 1 002 проекта. В рамках «Экономики простых вещей» одобрено 304 проекта на 50,7 млрд тенге. В рамках региональной программы МФО «Атамекен Костанай» с 2016 года поддержано 379 проектов на сумму более 2 млрд тенге», - заключил аким.


    Теги:
    Бизнес Костанайская область Экономика
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