13 Июня 2022 15:00

Количество правонарушений в сфере семейно-бытовых отношений снизилось в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Согласно правовой статистике за последние годы в Нур-Султане отмечается снижение правонарушений в сфере семейно-бытовых отношений в полтора раза, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Согласно правовой статистике за последние годы отмечается снижение правонарушений в сфере семейно-бытовых отношений в полтора раза. Большинство правонарушений совершены в состоянии опьянения. 54% пострадавших от бытового насилия – женщины», - сказал на брифинге в ДП Нур-Султана начальник управления местной полицейской службы Арман Айтмагамбетов.

Старший инспектор подразделения по защите женщин от насилия Гульмира Шрахметова сообщила, что за 2020 год в сфере семейно-бытовых отношений совершены 70 преступлений. Год пандемии и изоляции дал негативный результат. А в 2021 году количество таких правонарушений уменьшилось на восемь случаев. В прошлом году зафиксированы 62 факта бытового насилия.

Арман Айтмагамбетов пояснил, что в распоряжении полиции имеются существенные рычаги воздействия на семейных дебоширов, позволяющие проводить с ними предметную, индивидуально-профилактическую работу. Так с начала года к административной ответственности за бытовое правонарушение привлечены более 1 600 правонарушителей.

«Также вынесено 3 716 защитных предписаний в отношении семейных дебоширов. Введен 141 запрет на употребление алкогольных напитков. Налажено тесное сотрудничество с неправительственным сектором. В кризисных центрах находятся около 13 женщин и 38 детей», - добавил глава местной полицейской службы.