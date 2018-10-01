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Количество правонарушений в сфере госзакупок выросло в два раза - спикер Мажилиса

3 Октября 2018 15:12 155
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Количество правонарушений в сфере госзакупок выросло в два раза - спикер Мажилиса

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Количество коррупционных правонарушений в сфере госзакупок выросло в два раза по сравнению с 2017 годом. Об этом сообщил спикер Мажилиса Нурлан Нигматулин, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Реальность, к сожалению, такова, что число коррупционных правонарушений именно в сфере государственных закупок - растет. Только за восемь месяцев текущего года количество уголовных правонарушений в сфере закупок стало больше, чем за весь 2017 год, в два раза. Если в 2017 году - 42, то за восемь месяцев текущего года - уже 74. Количество лиц, привлеченных к дисциплинарной ответственности, а это в основном госслужащие, увеличилось в четыре раза, если в 2017 году - 61 человек, то за восемь месяцев текущего года - 267 человек», - сказал Нурлан Нигматулин.

Вместе с тем председатель Мажилиса добавил, что предусмотренные изменения в законодательстве по регулированию государственных закупок, закупок квазигосударственного сектора, а также установление ценовых порогов, введение предварительного квалификационного отбора, сокращение оснований для закупок из одного источника, все это позволит уменьшить предпосылки для совершения коррупционных правонарушений.

«Людей теряем на этом участке - как среди госслужащих, теперь, если мы еще усилим ответственность квазигоссектора, это в разы увеличится. Нам нужно создать условия, чтобы ни у кого не было ни желания, ни возможности заниматься этим», - заключил Нурлан Нигматулин.

Отметим, что на пленарном заседании Мажилиса депутаты одобрили в первом чтении законопроект «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам государственных закупок и закупок субъектов квазигосударственного сектора».

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Ключевые слова: Мажилис, Коррупция,
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Автор:

Серик Сабеков

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