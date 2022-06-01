1 Июня 2022 15:11

Количество правонарушений в отношении несовершеннолетних снизилось в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - По официальной статистике, по итогам января–апреля текущего года в отношении несовершеннолетних зарегистрировали 772 уголовных правонарушения — на 13,9% меньше, чем годом ранее. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на finprom.kz.

В аналогичном периоде 2021 года в стране зарегистрировали 897 правонарушений, плюс сразу 33,5% за год.

В региональном разрезе больше всего уголовных правонарушений в отношении несовершеннолетних было зарегистрировано в Алматинской области: 87 случаев — на 8,7% больше, чем годом ранее. В тройке антилидеров также оказались Туркестанская (76 случаев, минус 20,8% за год) и Карагандинская (74 случая, минус 10,8%) области.

Меньше всего подобных уголовных правонарушений зарегистрировали в Кызылординской области: всего 21 случай — на 19,2% меньше, чем годом ранее.

Наибольший рост количества уголовных правонарушений в отношении несовершеннолетних наблюдался в Павлодарской области (сразу на 41,7%, до 34 случаев), наибольшее сокращение — в Жамбылской области (на 52,3% за год, до 52 случаев).

В разрезе глав Уголовного кодекса 57,3% правонарушений в отношении несовершеннолетних пришлось на уголовные правонарушения против личности: 442 случая. Их количество сократилось на 16,8% за год. Большинство преступлений в этой сфере было связано с применением в отношении несовершеннолетних действий сексуального характера: 319 преступлений, против 402 годом ранее. Доля таких правонарушений составила 72,2% от уголовных преступлений против личности и 41,3% от всех правонарушений в секторе. Непосредственно на половое сношение или иные действия сексуального характера пришлось 120 преступлений, на изнасилования — 90 преступлений, на насильственные действия сексуального характера — 68 преступлений, на развращение малолетних — 40 преступлений, на понуждение к половому сношению, мужеложству, лесбиянству или иным действиям сексуального характера — 1 преступление.

Также среди наиболее часто встречающихся уголовных нарушений в отношении несовершеннолетних оказались правонарушения против собственности (кражи, мошенничества, грабежи) и транспортные уголовные правонарушения (нарушения ПДД или правил эксплуатации транспортных средств): 131 и 97 случаев соответственно.

Из 101 преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних 53 были совершены близкими родственниками (отчимами, отцами, дедушками, дядями, братьями), в трех случаях — педагогами-тренерами. По 40 заявлениям вынесли приговоры, из них 4 — по групповому изнасилованию несовершеннолетних. 39 дел еще находятся в производстве. Всего осуждены 48 насильников над несовершеннолетними.