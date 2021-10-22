Количество правонарушений с жестоким обращением с животными выросло в РК на 14%

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За январь-сентябрь 2021 года количество зарегистрированных правонарушений, связанных с жестоким обращением с животными, составило 50 случаев, сразу на 13,6% больше, чем годом ранее, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Ranking.kz.

Количество правонарушений в сфере незаконной добычи рыбных ресурсов, других водных животных или растений выросло на 2,7% до 153 случаев за девять месяцев. Случаев незаконного обращения с редкими и находящимися под угрозой исчезновения, а также запрещёнными к пользованию видами растений или животных зарегистрировано на 4% больше, чем годом ранее — это 183 правонарушения. Количество правонарушений в сфере незаконной охоты, напротив, сократилось на 10% за год, до 72 случаев. Кроме того, с начала года зарегистрировали 4 случая применения насилия (против 5 случаев годом ранее) в отношении государственных инспекторов по охране животного мира, инспекторов специализированных организаций по охране животного мира и егерей.

В региональном разрезе наибольше количество уголовных правонарушений, связанных с жестоким обращением с животными, зарегистрировано в Алматинской области — 12 случаев, годовой рост — в 2 раза. В тройке антилидеров также Нур-Султан (6 случаев, рост — в 3 раза за год) и Шымкент (6 случаев, рост — в 6 раз).

Правонарушения, связанные с незаконной охотой, чаще всего регистрировались в той же Алматинской области: 14 случаев — на 16,7% больше, чем годом ранее. Далее идут Кызылординская (10 случаев, рост в 2 раза) и Северо-Казахстанская (9 случаев, минус 35,7% за год) области.

В проекте нового закона «Об ответственном обращении с животными», презентация которого состоялась в текущем октябре в Комитете мажилиса по вопросам экологии и природопользованию, прописаны требования к содержанию животных, разведению и оказанию ветеринарных услуг, а также ответственность за жестокое обращение с животными и тд. В частности, предусмотрена персональная ответственность владельца за жизнь, здоровье и благополучие животного, включая административную (за жестокое обращение с животными, не содержащее признаков уголовно наказуемого деяния) и уголовную ответственность (ужесточено наказание за правонарушение, повлекшее гибель животного — штраф с 120 до 200 МРП, а при повторном нарушении — 1000 МРП либо лишение свободы до года). Кроме того, владельцы будут обязаны чипировать своих питомцев на платной основе уже с 1 сентября 2023 года.