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Количество пожаров в жилом секторе выросло в Казахстане

12 Ноября 2019 18:30
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Количество пожаров в жилом секторе выросло в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В нескольких регионах Казахстана наблюдается рост пожаров в жилом секторе. Об этом сообщил председатель Комитета по ЧС МВД РК Владимир Беккер, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Ежегодно у нас происходит более 4 тыс. пожаров. В прошлый период у нас их было 4 382, при которых погибли 182 человека. Нами по итогам отопительного сезона 2018-2019 годов был проведен анализ, где пересмотрены подходы проведения профилактической работы. Начали мы в этом году на месяц ранее проводить профилактические мероприятия по предупреждению пожаров в частном секторе. Результаты, конечно, есть, но случаи, которые происходят, особенно в последнюю неделю нас настораживают», - сказал Владимир Беккер на брифинге в ведомстве.

«В целом по стране с начала отопительного сезона наблюдается снижение количества пожаров на 21% и гибели людей на 18%. В пять раз снизилось число погибших в результате отравления угарным газом. В то же время в ряде регионов зарегистрирован рост количества пожаров в жилом секторе. В Нур-Султане зафиксирован рост пожаров на 12%, в Атырауской области – 27%, в Жамбылской области – 14%, в Мангистауской области – 10%, в Акмолинской области – 8%», - сообщил глава Комитета по ЧС.

Он также отметил, что за прошедшую неделю в Казахстане значительно выросло количество пожаров.

«На предыдущей неделе их было 115, на этой неделе, с 4 по 10 ноября уже 179 пожаров, практически на 55% рост. Прошедшие сутки тоже не были исключением», - проинформировал В. Беккер.

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Ключевые слова: Безопасность,
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Автор:

Акбота Кузекбай

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