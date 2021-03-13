Количество пожаров увеличилось в Костанайской области

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ — С начала года жертвами пожара стали уже 14 жителей региона, всего же зарегистрировано более 130 пожаров. Такие данные приводит ДЧС Костанайской области, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

«В области с начала года уже зарегистрировано 135 пожаров, в то время как за аналогичный период прошлого года было зарегистрировано 128 пожаров, увеличение составило на 5%. Погибло на пожарах 14 человек, за прошлый год погибло 11 человек, увеличение составило на 27%»,- сообщает ведомство.

Как оказалось, большая часть пожаров приходится на жилой сектор. Уже зафиксировано 98 случаев.

«В период отопительного сезона появляется опасность увеличения пожаров в частном секторе и случаев отравления угарным газом. От отравления угарным газом в результате нарушений требований пожарной безопасности, не повлекших возникновения пожара, погибло 2 человека, пострадало 2 человека. Причинами отравлений угарным газом являются обстоятельства, связанные с нарушением требований пожарной безопасности, в частности из-за халатного отношения к отопительным устройствам», - отмечают в ДЧС.

Вопрос соблюдения правил пожарной безопасности, как выяснилось, у некоторых граждан стоит далеко не на первом месте. Не менее часто возникают пожары по причине нарушения правил устройства, эксплуатации электрооборудования и электропроводки, из-за неисправных бытовых электронагревательных приборов.

«Зачастую огненные трагедии случаются в негазифицированных домах, где для обогрева хозяева используют самодельные отопительные приборы. К сожалению, нередко причинами пожаров становятся именно неисправность или неправильное устройство печи, нарушение правил её эксплуатации»,- добавили в департаменте.

Для того, чтобы избежать пожаров и нежелательных последствий, спасатели рекомендуют осуществить проверку исправности печи, устранить все имеющиеся неисправности.

«Необходимо провести побелку дымовых труб и стен, в которых проходят дымовые каналы. Также следует очистить очаг и дымоход от золы и сажи. Очищать дымоходы и печи следует в течении всего отопительного периода, не реже: 1 раза в 3 месяца - для отопительных печей; 1 раза в 2 месяца - для печей и очагов непрерывного действия. Зола и шлак, выгребаемые из топок, должны быть залиты водой и удалены в специально отведенное для них место»,- рекомендуют в ДЧС.