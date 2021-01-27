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    02:34, 27 Январь 2021 | GMT +6

    Количество пожаров увеличилось на 40% в Акмолинской области

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    КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ – С 2021 по 2025 годы в Акмолинской области будет создано еще 9 пожарных постов на территории пяти районов. Об этом заявил начальник Департамента по чрезвычайным ситуациям Акмолинской области Нурлан Атыгаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Начальник ДЧС Акмолинской области Нурлан Атыгаев отметил, что в Акмолинской области на сегодня функционируют 33 пожарных поста из запланированных 28. Пять были созданы внепланово. С 2021 по 2025 годы в регионе на территории пяти районов будет создано еще 9 постов.

    Говоря об оснащении гарнизонов современной аварийно-спасательной техникой и оборудованием, главный акмолинский спасатель подчеркнул, что ежегодно на приобретение техники ведомству выделяется 200-300 млн тенге.

    «Имеющаяся техника уже устарела, каждый год мы ее приобретаем и обновляем. Техника, которую мы отдаем на списание, продолжает служить при тушении пожаров. Ее передаем в местные исполнительные органы (МИО), которые в отдаленных населенных пунктах создают пожарные посты. Эта техника прослужит еще 5-10 лет», - отметил Н. Атыгаев.

    С начала 2021 года подразделениями службы пожаротушения и аварийно-спасательных работ ДЧС Акмолинской области было осуществлено более 462 выездов на чрезвычайные ситуации, из них 76 раз - на пожары, 35 - на аварийно-спасательные и неотложные работы, 52 раза - на случаи горения. При этом было спасено 13 и эвакуирован 31 человек.

    По словам спикера, количество пожаров в Акмолинской области увеличилось на 40%.

    «В большинстве случаев это жилой сектор. На этом сказались морозы, т.к. при расследовании причин выяснялось, что акмолинцы активно топили печи, в результате чего идет перенакал строительных конструкций и они возгораются из-за изношенности. Второй фактор – состояние алкогольного опьянения, когда люди нарушают правила пожарной безопасности», - отметил спикер.

    В текущем году спасателями региона было отработано порядка шести штормовых предупреждений.

    «Один раз мы полностью приостанавливали движение – областные и республиканские дороги. Совместно с МИО и полицией оперативно отрабатывали, разгружали дороги. Шесть человек у нас было эвакуировано из снежных заторов, они были размещены в пункт обогрева. Жертв и пострадавших не было. Движение ограничивалось из-за нулевой видимости», - добавил Н. Атыгаев.

    Напомним, недавно в Степногорске Акмолинской области из квартиры пятиэтажного дома была спасена при пожаре пенсионерка-инвалид третьей группы.


    Теги:
    МЧС Регионы Казахстана Происшествия, ЧС Происшествия Акмолинская область
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